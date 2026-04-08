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भिवाड़ी में पूर्व विधायक के साथ बदसलूकी, जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला

Former MLA death threat: भिवाड़ी की एक हाउसिंग सोसाइटी में देर रात शराब के नशे में धुत कुछ युवकों ने तिजारा के पूर्व विधायक संदीप यादव और उनके भाई मनोज यादव के साथ बदसलूकी की और जान से मारने की धमकी दे डाली. पूर्व विधायक ने पुलिस पर समय पर मौके पर न पहुंचने का आरोप लगाया है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByKuldeep malwar
Published:Apr 08, 2026, 07:08 AM IST | Updated:Apr 08, 2026, 07:08 AM IST

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भिवाड़ी में पूर्व विधायक के साथ बदसलूकी, जान से मारने की धमकी देने का गंभीर मामला

Bhiwadi News: अलवर जिले के भिवाड़ी में बीती देर रात एक हाउसिंग सोसाइटी में पूर्व विधायक संदीप यादव और उनके भाई मनोज यादव के साथ बदसलूकी और जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है. इस घटना ने स्थानीय स्तर पर सनसनी फैला दी है.


देर रात तिजारा के पूर्व विधायक संदीप यादव और उनके भाई मनोज यादव जब भिवाड़ी की एक हाउसिंग सोसाइटी में थे, तभी कुछ युवक शराब के नशे में धुत होकर वहां पहुंचे. युवकों ने पूर्व विधायक और उनके भाई के साथ अभद्र व्यवहार शुरू कर दिया. विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने सरेआम गोली मारने की धमकी दे डाली. यह देखकर सोसाइटी में अफरा-तफरी मच गई.

पूर्व विधायक का आरोप
संदीप यादव ने बताया कि घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई थी, लेकिन पुलिस समय पर मौके पर नहीं पहुंची. उन्होंने इसे कानून-व्यवस्था की बड़ी लापरवाही बताया. पूर्व विधायक सहित उनके समर्थक और काफी संख्या में लोग घटना की जानकारी देने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पूरी घटना का ब्योरा दिया.

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कांग्रेस प्रत्याशी का बयान
तिजारा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे इमरान खान ने इस घटना पर भिवाड़ी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किरायेदार रखने की वजह से बाहरी अपराधियों का खतरा बढ़ रहा है. उन्होंने प्रशासन से मांग की कि सोसाइटियों में सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया जाए.

पुलिस की कार्रवाई
भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले को गंभीरता से लिया गया है. आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है.

स्थानीय स्तर पर चर्चा
यह घटना भिवाड़ी में कानून-व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवालों को और मजबूत करती नजर आ रही है. स्थानीय लोगों का कहना है कि सोसाइटियों में बाहरी युवकों के आने-जाने पर निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.पूर्व विधायक संदीप यादव ने प्रशासन से अपील की है कि इस मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाए, ताकि भविष्य में किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसी घटना न हो सके.

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