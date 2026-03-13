अलवर में गैस सिलेंडर की किल्लत, गांवों में फिर से जलने लगे चूल्हे

Alwar Gas Cylinder Crisis: अलवर जिले में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी अब आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने लगी है. सिलेंडर की बुकिंग अवधि बढ़ाकर करीब 45 दिन कर दिए जाने से स्थिति और अधिक गंभीर होती जा रही है.
Alwar Gas Cylinder Crisis: राजस्थान के अलवर जिले में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी अब आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालने लगी है. सिलेंडर की बुकिंग अवधि बढ़ाकर करीब 45 दिन कर दिए जाने से स्थिति और अधिक गंभीर होती जा रही है. हालात खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं.
अलवर से सटे केसरपुर गांव की महिलाओं ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिलने के कारण उन्हें मजबूरन फिर से पुराने दौर की तरह चूल्हे पर खाना बनाना पड़ रहा है. यहां मौजूद महिलाओं का कहना है कि बुढ़ापे में यह काम करना उनके लिए बेहद कठिन है, क्योंकि चूल्हा जलाने के लिए पहले पहाड़ पर जाकर लकड़ियां इकट्ठी करनी पड़ती हैं, तब जाकर घर में रोटी, चाय और खाने का इंतजाम हो पाता है.
महिलाओं ने बताया कि सरकार ने पहले उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हे तो उपलब्ध करा दिए, लेकिन अब सिलेंडर समय पर नहीं मिल पा रहे हैं और खातों में सब्सिडी भी नहीं आ रही है. ऐसे में गैस कनेक्शन होने के बावजूद उन्हें मजबूरी में चूल्हे का सहारा लेना पड़ रहा है.
महिलाओं का कहना है कि चूल्हे का धुआं आंखों और फेफड़ों के लिए भी नुकसानदायक होता है, जिससे कई तरह की परेशानियां होती हैं. इसके बावजूद घर की जिम्मेदारी होने के कारण उन्हें ही यह काम करना पड़ता है, क्योंकि नई पीढ़ी चूल्हे पर खाना बनाना नहीं जानती.
ग्रामीण महिलाओं ने सरकार से मांग की है कि गैस सिलेंडर की कीमतों में कमी की जाए और उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर उपलब्ध कराने की उचित व्यवस्था की जाए, ताकि उन्हें इस तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े.
