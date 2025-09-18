अलवर में जमीनी विवाद में बुजुर्ग दंपति पर हमला, गंभीर रूप से हुए घायल

Alwar News: जिले के थाना रामगढ़ क्षेत्र के गांव फूटी में जमीन विवाद को लेकर बुधवार को एक बुजुर्ग दंपति पर हमला कर दिया गया. आरोप है कि मेव समुदाय के कुछ लोगों ने लाठी-डंडों से बुजुर्ग पति-पत्नी को बेरहमी से पीट दिया. घटना में पति के दोनों हाथ फैक्चर हो गए, जबकि पत्नी का एक हाथ टूट गया. गंभीर अवस्था में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के अनुसार, पीड़ित दंपति अपने खेत में काम कर रहे थे. इसी दौरान वे पास के खेत की तरफ फली तोड़ने जा रहे थे. तभी आरोपी पक्ष ने यह सोचकर कि पीड़ित उनके खेत की ओर बढ़ रहे हैं. उन पर हमला कर दिया. गुस्साए हमलावरों ने लाठियों से जमकर प्रहार किया, जिससे बुजुर्ग दंपति लहूलुहान हो गए.

अचानक हमला कर दिया गया

पीड़ित के बेटे विनोद का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच एक बीघा जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था हालांकि कुछ दिन पहले ही पीड़ित पूरण और काले खान के बीच समझौता हो चुका था. बावजूद इसके बुधवार को अचानक हमला कर दिया गया.

गंभीरता को देखते हुए जांच-पड़ताल की जा रही

सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच-पड़ताल की जा रही है. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

Alwar News: जिले में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही और सुरक्षा खामियों का फायदा उठाते हुए चोरों ने पीएम नविन उच्च माध्यमिक विद्यालय की डिजिटल लाइब्रेरी को निशाना बना लिया. चोर लाइब्रेरी से करीब 1.90 लाख रुपए कीमत के कंप्यूटर और अन्य उपकरण चुरा ले गए.

विद्यालय प्रशासन के अनुसार, 22 अगस्त को एफएमएस योजना के अंतर्गत डिजिटल लाइब्रेरी में 7 डेस्कटॉप, 7 सीपीयू, 7 कीबोर्ड, 7 माउस, 4 कंप्यूटर हेडफोन, 1 वेब कैमरा, 1 इंटरनेट डिवाइस, 14 कुर्सियां स्थापित की गई थीं. विद्यालय परिसर में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लोहे का गेट लगवाने का कार्य शुरू हुआ था, लेकिन अधूरा रह गया. इसी का फायदा उठाकर चोरों ने चोरी को अंजाम दिया.

