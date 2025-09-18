Zee Rajasthan
अलवर में जमीनी विवाद में बुजुर्ग दंपति पर हमला, गंभीर रूप से हुए घायल

Alwar News: राजस्थान में अलवर जिले के थाना रामगढ़ क्षेत्र के गांव फूटी में जमीन विवाद को लेकर बुधवार को एक बुजुर्ग दंपति पर हमला कर दिया गया. आरोप है कि मेव समुदाय के कुछ लोगों ने लाठी-डंडों से बुजुर्ग पति-पत्नी को बेरहमी से पीट दिया. घटना में पति के दोनों हाथ फैक्चर हो गए, जबकि पत्नी का एक हाथ टूट गया.

Alwar News: जिले के थाना रामगढ़ क्षेत्र के गांव फूटी में जमीन विवाद को लेकर बुधवार को एक बुजुर्ग दंपति पर हमला कर दिया गया. आरोप है कि मेव समुदाय के कुछ लोगों ने लाठी-डंडों से बुजुर्ग पति-पत्नी को बेरहमी से पीट दिया. घटना में पति के दोनों हाथ फैक्चर हो गए, जबकि पत्नी का एक हाथ टूट गया. गंभीर अवस्था में दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

जानकारी के अनुसार, पीड़ित दंपति अपने खेत में काम कर रहे थे. इसी दौरान वे पास के खेत की तरफ फली तोड़ने जा रहे थे. तभी आरोपी पक्ष ने यह सोचकर कि पीड़ित उनके खेत की ओर बढ़ रहे हैं. उन पर हमला कर दिया. गुस्साए हमलावरों ने लाठियों से जमकर प्रहार किया, जिससे बुजुर्ग दंपति लहूलुहान हो गए.

अचानक हमला कर दिया गया

पीड़ित के बेटे विनोद का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच एक बीघा जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था हालांकि कुछ दिन पहले ही पीड़ित पूरण और काले खान के बीच समझौता हो चुका था. बावजूद इसके बुधवार को अचानक हमला कर दिया गया.

गंभीरता को देखते हुए जांच-पड़ताल की जा रही

सूचना मिलते ही रामगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया. पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच-पड़ताल की जा रही है. दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

