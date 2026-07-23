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भिवाड़ी में बैंक लूट की बड़ी साजिश नाकाम, बुजुर्ग की सूझबूझ से बचे लाखों रुपये

Bhiwadi ATM Robbery: खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी में एक्सिस बैंक के एटीएम को लूटने की बड़ी कोशिश नाकाम हो गई. नकाबपोश बदमाश गैस कटर से बैंक का शटर काटकर अंदर घुस गए थे, लेकिन पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग की सतर्कता और एटीएम का सायरन बजने से आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 23, 2026, 01:41 PM|Updated: Jul 23, 2026, 01:41 PM
भिवाड़ी में बैंक लूट की बड़ी साजिश नाकाम, बुजुर्ग की सूझबूझ से बचे लाखों रुपये
Image Credit: Rajasthan CrimeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime: राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी में एक्सिस बैंक के एटीएम को लूटने की बड़ी कोशिश सामने आई है. चोपानकी थाना क्षेत्र के कहरानी औद्योगिक इलाके स्थित एक्सिस बैंक में देर रात कुछ नकाबपोश बदमाश पहुंचे और गैस कटर की मदद से बैंक के मुख्य शटर को काट दिया. शटर काटने के बाद बदमाश बैंक के अंदर घुसने में काफी हद तक सफल भी हो गए और एटीएम तक पहुंच गए. शुरुआती जांच के अनुसार उनका मकसद एटीएम में रखी नकदी को लूटना था.


बुजुर्ग की सतर्कता से बिगड़ा बदमाशों का खेल

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वारदात के दौरान बैंक के पड़ोस में रहने वाले एक बुजुर्ग को संदिग्ध आवाज सुनाई दी. उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हुई तो उन्होंने तुरंत शोर मचाना शुरू कर दिया. इसी बीच बदमाशों ने एटीएम से छेड़छाड़ की, जिससे बैंक का सुरक्षा सायरन बज उठा. अचानक शोर और सायरन की आवाज सुनकर बदमाश घबरा गए और बिना नकदी ले जाए मौके से फरार हो गए. स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि बुजुर्ग समय रहते सतर्कता नहीं दिखाते तो बदमाश एटीएम में रखी लाखों रुपये की नकदी लेकर फरार हो सकते थे.


सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई. सूचना मिलते ही चोपानकी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बैंक परिसर का निरीक्षण किया. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और आसपास के इलाके में तलाशी अभियान भी चलाया, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे. पुलिस ने बैंक अधिकारियों से एटीएम में रखी नकदी की जानकारी भी मांगी है ताकि संभावित नुकसान का आकलन किया जा सके.


सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात

बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरों में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई है. फुटेज में कुछ नकाबपोश बदमाश गैस कटर से शटर काटकर बैंक में प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं. पुलिस अब इन फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है. साथ ही आसपास लगे अन्य सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगाली जा रही है, ताकि बदमाशों के आने और भागने के रास्ते का पता लगाया जा सके.


दो पुलिस टीमें तलाश में जुटीं

चोपानकी थाना प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि चोरी के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया गया है. बदमाशों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं. पुलिस तकनीकी साक्ष्यों, सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय इनपुट के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा. फिलहाल एटीएम में रखी नकदी सुरक्षित है और पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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