राजस्थान में SBI खातों में फर्जी ट्रांजेक्शन से हड़कंप, एटीएम पर उमड़ी भीड़

Alwar News: राजस्थान के अलवर में एसबीआई की साइट हैक होने से बुधवार रात शहर के एसबीआई एटीएम सेंटरों पर भीड़ उमड़ पड़ी. इस दौरान लोगों ने अचानक खातों में आए पैसे भी निकाल लिए.

पुलिस ने करीब 100 लोगों को हिरासत में लिया. हुआ यूं कि रात लोगों के फोन पर मैसेज आया कि उनके एसबीआई के खाते में अचानक लाखों रुपए डले हैं. सूचना मिलते ही लोग एसबीआई के एटीएम पर पैसे निकलवाने पहुंच गए.

एएसपी कांबले शरण ने बताया कि प्रदेशभर में लोगों के फोन पर खाते में लाखों रुपए आने के मैसेज आने लगे. इसमें एक मैसेज भी था, जिसका लिंकअप एसबीआई से था. लोग खाते से पैसा निकालने के लिए एसबीआई के एटीएम के बाहर खड़े हो गए.

कई लोगों ने पैसे निकाल भी लिए. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शहर के सभी करीब 20 एटीएम को बंद कराया. एटीएम के आसपास संदिग्ध हालत में घूमने वाले करीब 100 लोगों को भी पूछताछ के लिए थाने ले गए.

पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बड़ी संख्या में सरकार को नुकसान होने से बचाया है. यह मैसेज पूरे प्रदेश में आए हैं. साइबर ठगी से जुड़ा मामला हो सकता है. बताया जा रहा है कि काफी लोगों ने एसबीआई के एटीएम से पैसे निकाल लिए.