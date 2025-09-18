Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में SBI खातों में फर्जी ट्रांजेक्शन से हड़कंप, एटीएम पर उमड़ी भीड़

Alwar News: अलवर में एसबीआई की साइट हैक होने से बुधवार रात शहर के एसबीआई एटीएम सेंटरों पर भीड़ उमड़ पड़ी. पुलिस ने करीब 100 लोगों को हिरासत में लिया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Swadesh kapil
Published: Sep 18, 2025, 10:19 PM IST | Updated: Sep 18, 2025, 10:19 PM IST

Trending Photos

राजस्थान का वो गांव जहां रात में सड़कों पर टहलते हैं भूत! नाम से लगाते हैं लोगों को आवाज
6 Photos
chandani village

राजस्थान का वो गांव जहां रात में सड़कों पर टहलते हैं भूत! नाम से लगाते हैं लोगों को आवाज

राजस्थानी बाजरा रोटी आपने टेस्ट किया क्या? एक बार खाए तो बार-बार करेगा खाने का मन!
7 Photos
Rajasthani Bajra Roti

राजस्थानी बाजरा रोटी आपने टेस्ट किया क्या? एक बार खाए तो बार-बार करेगा खाने का मन!

राजस्थान की वो चमत्कारी बाइक, जो बिना पेट्रोल के थी दौड़ती!
6 Photos
jodhpur News

राजस्थान की वो चमत्कारी बाइक, जो बिना पेट्रोल के थी दौड़ती!

राजस्थान में इस दिन विदा होगा मानसून! आज इन जिलों में येलो अलर्ट जारी
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में इस दिन विदा होगा मानसून! आज इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में SBI खातों में फर्जी ट्रांजेक्शन से हड़कंप, एटीएम पर उमड़ी भीड़

Alwar News: राजस्थान के अलवर में एसबीआई की साइट हैक होने से बुधवार रात शहर के एसबीआई एटीएम सेंटरों पर भीड़ उमड़ पड़ी. इस दौरान लोगों ने अचानक खातों में आए पैसे भी निकाल लिए.

पुलिस ने करीब 100 लोगों को हिरासत में लिया. हुआ यूं कि रात लोगों के फोन पर मैसेज आया कि उनके एसबीआई के खाते में अचानक लाखों रुपए डले हैं. सूचना मिलते ही लोग एसबीआई के एटीएम पर पैसे निकलवाने पहुंच गए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

एएसपी कांबले शरण ने बताया कि प्रदेशभर में लोगों के फोन पर खाते में लाखों रुपए आने के मैसेज आने लगे. इसमें एक मैसेज भी था, जिसका लिंकअप एसबीआई से था. लोग खाते से पैसा निकालने के लिए एसबीआई के एटीएम के बाहर खड़े हो गए.

कई लोगों ने पैसे निकाल भी लिए. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शहर के सभी करीब 20 एटीएम को बंद कराया. एटीएम के आसपास संदिग्ध हालत में घूमने वाले करीब 100 लोगों को भी पूछताछ के लिए थाने ले गए.

पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए बड़ी संख्या में सरकार को नुकसान होने से बचाया है. यह मैसेज पूरे प्रदेश में आए हैं. साइबर ठगी से जुड़ा मामला हो सकता है. बताया जा रहा है कि काफी लोगों ने एसबीआई के एटीएम से पैसे निकाल लिए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंAlwar Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news