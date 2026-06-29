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अलवर में कीटनाशक का छिड़काव करते समय किसान की मौत, खेत में बेहोश मिला भजनलाल

Alwar News: अलवर जिले के बगड़ राजपूत गांव में खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव करते समय भजनलाल उर्फ झंडू राम की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि छिड़काव के दौरान दवा उनके मुंह में चली गई, जिससे वह खेत में ही बेहोश होकर गिर पड़े. परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

Edited byAnsh RajReported byJugal Kishore
Published: Jun 29, 2026, 06:32 AM|Updated: Jun 29, 2026, 06:32 AM
अलवर में कीटनाशक का छिड़काव करते समय किसान की मौत, खेत में बेहोश मिला भजनलाल
Image Credit: Alwar Farmer DeathSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Alwar Farmer Death: अलवर जिले के बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र स्थित बगड़ राजपूत गांव में एक दर्दनाक हादसे में किसान की जान चली गई. मृतक की पहचान भजनलाल उर्फ झंडू राम के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह रोज की तरह सुबह अपने खेत में फसल पर कीटनाशक दवा का छिड़काव करने के लिए घर से निकले थे. इसी दौरान अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह खेत में ही अचेत होकर गिर पड़े. कई घंटे तक उनके घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की, जिसके बाद वे खेत में बेहोशी की हालत में मिले.


कीटनाशक दवा मुंह में जाने से बिगड़ी हालत

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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार भजनलाल खेत में फसल पर कीटनाशक का छिड़काव कर रहे थे. इसी दौरान छिड़काव के समय जहरीली दवा उनके मुंह में चली गई. इसके कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह खेत में गिर पड़े. आसपास कोई मौजूद नहीं होने के कारण उन्हें समय पर मदद नहीं मिल सकी. जब परिजन उन्हें खोजते हुए खेत पहुंचे तो वह जमीन पर बेहोश पड़े मिले.


अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम

परिजनों ने बिना देर किए भजनलाल को जिला अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए तुरंत उपचार शुरू किया, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी. इलाज के दौरान किसान ने दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद परिवार में शोक की लहर दौड़ गई और गांव में भी मातम का माहौल है.


पुलिस ने शुरू की जांच

घटना की सूचना मिलते ही बगड़ तिराहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. एएसआई राजेश कुमार ने बताया कि पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराया और बाद में शव परिजनों को सौंप दिया. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है ताकि घटना के सभी तथ्यों की पुष्टि की जा सके. प्रारंभिक जांच में कीटनाशक दवा के संपर्क में आने से तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई है.


कीटनाशक के प्रयोग में बरतें सावधानी

विशेषज्ञों का कहना है कि खेतों में कीटनाशक दवाओं का उपयोग करते समय किसानों को सुरक्षा मानकों का पालन करना चाहिए. दवा का छिड़काव करते समय मास्क, दस्ताने और अन्य सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल करना जरूरी है ताकि जहरीले रसायनों का शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े. साथ ही तेज हवा के दौरान छिड़काव से बचना चाहिए, क्योंकि इससे दवा चेहरे या मुंह तक पहुंच सकती है. यह घटना किसानों के लिए एक गंभीर चेतावनी भी है कि कृषि कार्यों के दौरान सुरक्षा उपायों की अनदेखी जानलेवा साबित हो सकती है.

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Ansh Raj

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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