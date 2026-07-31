/सरिस्का मुद्दे पर किसानों की महापंचायत, 17 में से 16 मांगे मानी, 10 दिन तक नहीं होगा आंदोलन

Alwar News : अलवर के सरिस्का में पाबंदियों और हाल ही में बाघ रेस्क्यू के दौरान वनकर्मियों से हुए टकराव के मुद्दे पर भर्तृहरि तिराहे पर 186 गांवों के किसानों की महापंचायत हुई. इसकी मुख्य वजह थी जिसमें वन विभाग द्वारा बाघ के रेस्क्यू के दौरान वन कर्मियों और ग्रामीणों के बीच हुए विवाद के बाद वन विभाग ने 156 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया था. जिससे ग्रामीण आक्रोश में थे ,भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) के आह्वान पर प्रेमनाथ आश्रम में हुई, इस महापंचायत में करीब डेढ़ हजार से अधिक ग्रामीण शामिल हुए. कल देर शाम प्रशासन से हुई, वार्ता के बाद फिलहाल आंदोलन को खत्म कर दिया गया. बातचीत में किसानों की 17 मांगो में से 16 पर सहमति बन गयी.

17 में से 16 मांगों पर सहमति बनी

महापंचायत के बाद बना 11 सदस्यों वाला प्रतिनिधिमंडल

महापंचायत की अध्यक्षता बोडराम मीणा ने की, जिसमें किसानों ने सिंचाई, बिजली, वन क्षेत्र, सड़क, मुआवजा और खाद-बीज की उपलब्धता जैसे मुद्दों पर भी अपनी समस्याएं रखीं. किसानों का आरोप था कि अलवर और कोटपूतली-बहरोड़ जिला प्रशासन को पहले ही ज्ञापन दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते महापंचायत बुलानी पड़ी.

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बैठक में अलवर एसडीएम माधव भारद्वाज, मालाखेड़ा तहसीलदार दीपा यादव, बिजली निगम के एईएन सुमित और सरिस्का के एसीएफ हितेश कुमार (आईएफएस) ने संवाद के जरिए समाधान निकालने का भरोसा दिया. इसके बाद किसानों ने 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया.

क्या थी किसानों की मांग ?

किसानों ने नारायणपुर थाने में दर्ज 156 लोगों के मामलों में एफआर लगाने, प्रभावित परिवारों के एक सदस्य को नेचर गाइड के रूप में नियुक्त करने, नारायणपुर रेंजर का तबादला, बाघ हमलों में मारे गए पशुओं और घायल किसानों को मुआवजा देने, खाद-बीज की कालाबाजारी रोकने, 11 केवी बिजली लाइनों को दुरुस्त करने और वन विभाग से जुड़े राजस्व मामलों में राहत देने जैसी मांगें रखीं. इसके अलावा, सरिस्का क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में श्मशान, उप स्वास्थ्य केंद्र और अन्य सार्वजनिक उपयोग की भूमि आवंटन, सिलीसेढ़ से पांडुपोल के बीच बंद रास्ता खोलने, विस्थापन नियमों की पालना और लंबित सार्वजनिक निर्माण कार्य पूरे करने की भी मांग शामिल रही.

किस एक मांग पर नहीं बनी है सहमति ?

प्रशासन ने 17 में से 16 मांगों पर सहमति जताते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया, जबकि रेंजर के तबादले की मांग पर निर्णय नहीं हो सका. इसके बाद किसानों ने प्रशासन को 10 दिन का समय देते हुए फिलहाल आंदोलन स्थगित करने का ऐलान किया. एसडीएम माधव भारद्वाज ने बताया कि अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया गया है और जल्द ही उन पर अमल किया जाएगा.

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