रास्ते के विवाद में खूनी संघर्ष, हमले में बाप-बेटे गंभीर घायल

Alwar road dispute: राजस्थान के अलवर जिले में बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र के ऊंटवाल गांव में रास्ते के विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई. इस घटना में पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अलवर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

घायल राजेंद्र (40) ने बताया कि उनके परिवार और चाचा के परिवार के बीच लंबे समय से रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है. गांव में आवागमन के लिए दो रास्ते हैं. एक घर के अंदर से और दूसरा बाहर से है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आरोप है कि चाचा का परिवार बार-बार बाहरी रास्ते के बजाय घर के अंदर वाले रास्ते का उपयोग करता है, जिससे तनाव बना हुआ था. शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे इसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई.

आरोप है कि सुभाष, राजाराम, राजेश सहित चार लोगों ने मिलकर हमला किया. सुभाष और राजाराम पर चाकू से पीछे से वार करने का आरोप है, जिससे राजेंद्र की पीठ पर गंभीर चोटें आईं और काफी खून बह गया. हमले के दौरान राजेंद्र के पिता हुकम सिंह के साथ भी डंडों और घूंसे से मारपीट की गई, जिससे वे भी घायल हो गए.

पीड़ित पक्ष का यह भी आरोप है कि आरोपियों ने उनके घर के बाहर खड़ी तीन ट्रैक्टर बजरी को ट्रैक्टर से बिखेर दिया, जो निर्माण कार्य के लिए मंगवाई गई थी. घटना के बाद पीड़ित परिवार ने बगड़ तिराहा थाने में शिकायत दर्ज कराई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और मुकदमा दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है.

