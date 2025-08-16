Zee Rajasthan
अलवर सेंट्रल जेल में दो कैदियों में हुआ झगड़ा, रोटी के लेकर शुरु हुआ था विवाद

Alwar News: राजस्थान में अलवर जिले के शहर में स्थित केंद्रीय जेल में शुक्रवार शाम करीब 4 बजे दो कैदियों में झगड़ा हो गया. झगड़े होने के बाद इस घटना में एक कैदी घायल हो गया. जिसका हाथ कटने पर उसे जयपुर के लिए रेफर किया गया है.

Published: Aug 16, 2025, 10:52 IST

अलवर सेंट्रल जेल में दो कैदियों में हुआ झगड़ा, रोटी के लेकर शुरु हुआ था विवाद

Alwar News: शहर में स्थित केंद्रीय जेल में शुक्रवार शाम करीब 4 बजे दो कैदियों में झगड़ा हो गया. झगड़े होने के बाद इस घटना में एक कैदी घायल हो गया. जिसका हाथ कटने पर उसे जयपुर के लिए रेफर किया गया है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कैदी का हाथ मशीन से कट गया. यह घटना दो कैदियों के बीच कहासुनी और झगड़े के दौरान हुई, जिसमें पोक्सो के मामले में सजा काट रहा कैदी दौसा जिले के बसवा निवासी पूरण का जेल में पोक्सो मामले में बंद आकाश के बीच झगड़ा हो गया.

अस्पताल में भर्ती पूरण ने बताया कि मेरा हाथ मशीन से कटा है और लड़ाई हो गई थी. रोटी को लेकर आकाश से कहासुनी हो गई. और गोले बनाने की मशीन से मेरा हाथ कट गया .गंभीर अवस्था में मुझे जयपुर के लिए रेफर किया गया है. हालांकि, जेल अधीक्षक शिवेंद्र शर्मा ने फोन पर झगड़े की बात से इनकार करते हुए कहा कि कैदी खाना बनाने के दौरान मशीन से घायल हुआ है. फिलहाल घायल कैदी को जिला अस्पताल के कैदी वार्ड में भर्ती कराया गया. लेकिन उसे जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है.

Alwar: खेड़ली उपजिला और कठूमर रैफरल अस्पताल का औचक निरीक्षण, मिली डॉक्टर्स की कमी
Alwar News: प्रदेश के सभी राजकीय जिला, उप जिला एवं रेफरल चिकित्सालय की व्यवस्थाओं एवं कमियों को लेकर टीमों का गठन किया गया है. इसी के तहत आज खेड़ली उप जिला अस्पताल एवं कठूमर रेफरल अस्पताल का चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग हेड क्वार्टर जयपुर से सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सतीश शर्मा ने औचक निरीक्षण किया.

इस दौरान सीनियर मेडिकल ऑफिसर ने अस्पताल की व्यवस्था का बारीकी से निरीक्षण किया. जहां जनरल वार्ड, न्यू बोर्न चाइल्ड यूनिट, लेबर रूम, दवा वितरण केंद्र, साफ-सफाई का निरीक्षण किया. वहीं अस्पताल में मौजूद मरीजों से सुविधाओं के बारे में जानकारी ली.


इस दौरान मरीजों तथा परिजनों ने चिकित्सालय में महिला रोग विशेषज्ञ, सर्जन चिकित्सक लगाने की मांग की, जिससे लोगों को सुविधाओं का लाभ मिल सके. निरीक्षण के दौरान खेड़ली उपजिला अस्पताल के सीनियर फीजिशियन डॉ हीरेन्द्र शर्मा एवं डॉ वीनेश यादव साथ रहें.

