अलवर में भाइयों के बीच जंग! पिता की संपत्ति को लेकर चली लात-घूंसे और वाइपर, 6 लोग घायल

Alwar News: जिले के अखेपुरा थाना क्षेत्र में रविवार रात एक पारिवारिक विवाद ने हिंसक रूप ले लिया. मामला बनिया का बाग इलाके का है, जहां दो भाइयों के परिवारों के बीच पिता की पुरानी संपत्ति को लेकर झगड़ा इतना बढ़ गया कि लात-घूसों और वाइपर से हमला तक की नौबत आ गई. बताया जा रहा है कि यह घटना रात करीब साढ़े 9 बजे की है और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. झगड़े में करीब छह लोग घायल हो गए, जिन्हें अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुराने मकान को लेकर भड़का विवाद

जानकारी के अनुसार, झगड़ा पिता नानक राम सैनी के पुराने मकान को लेकर हुआ. यह विवाद काफी समय से दोनों पक्षों के बीच चल रहा था. पीड़ित मदन लाल सैनी ने बताया कि वे अपने घर की ऊपरी मंजिल पर खाना खा रहे थे, तभी उनके बेटे ने फोन कर बताया कि आरोपियों ने दुकान पर पकड़कर उसकी पिटाई कर दी है. जब वे नीचे आए, तो उन पर भी लाठी, डंडे और वाइपर से हमला कर दिया गया.

हमले में शामिल और घायल लोगों के नाम

हमले में शामिल लोगों में सोनू, मोनू, रामलाल, रामस्वरूप, मुकेश, कमलेश, चेनू और गून्नू के नाम सामने आए हैं. वहीं, घायल व्यक्तियों में मदन लाल सैनी, रामजीलाल सैनी, खेमचंद सैनी, सचिन सैनी और बाबूलाल सैनी शामिल हैं.

20 साल पुराना विवाद फिर भड़का

मदन लाल सैनी के अनुसार, जिस मकान को लेकर झगड़ा हुआ, वह उनके पिता नानक राम सैनी की संपत्ति थी. यह विवाद करीब 20 साल तक अदालत में चला और बाद में यह मकान उनके नाम दर्ज हो गया. उनका आरोप है कि अब बड़े भाइयों के परिवार फिर से उस संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते यह मारपीट हुई.

पुलिस जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही अखेपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से पूछताछ की. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है. फिलहाल, घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और पुलिस का कहना है कि साक्ष्य जुटाने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.