/सीज अवैध पटाखा फैक्ट्री में भड़की आग, इलाके में मची अफरा-तफरी

Bhiwadi News: राजस्थान के खैरथल तिजारा में भिवाड़ी खुशखेड़ा औद्योगिक इलाके में एक सीज पटाखा फैक्ट्री में अचानक आग लग गई. इस पटाखा फैक्ट्री को 17 फरवरी को प्रशासन के द्वारा उस समय सीज किया गया था. जब 16 फरवरी को इसी के पास स्थित एक अन्य पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगने से 9 मजदूर जिंदा जल गए थे, तभी इस अवैध पटाखा फैक्ट्री का पता चलते ही प्रशासन ने इस अवैध पटाखा फैक्ट्री को सीज किया था.

इस सीज फैक्ट्री के साथ ही फैक्ट्री में मिले पटाखे भी सीज हो गए, लेकिन पेट्रोलियम और विस्फोटक डिपार्मेंट की अनदेखी और निस्तारण में देरी के चलते बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है. पुलिस की माने तो पटाखा फैक्ट्री सीज करने के बाद से ही बाहर एक पुलिसकर्मी लगाया हुआ है.

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साथ ही निस्तारण के लिए पेट्रोलियम और विस्फोटक विभाग को कई बार निस्तारण के लिए लेटर लिख चुके हैं. एक माह में उस जप्त पटाखा फैक्ट्री में आग धधक चुकी है. वहीं पटाखा फैक्ट्री से उठते धुएं को देख लोगों को 16 फरवरी को अग्निकांड की याद आ गई, जिससे आसपास अफरातफरी मच गई, हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक स्पष्ट खुलासा नहीं हो सका है.

सूचना मिलते ही खुशखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू किया. वहीं आग पर काबू पाने के लिए भिवाड़ी नगर परिषद सहित आसपास के क्षेत्रों से दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची. आग लगातार फैलती देख प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार फैक्ट्री से धुएं के गुबार दूर तक दिखाई दिए.