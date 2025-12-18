सरिस्का के चौबुर्जा पहाड़ों पर दहकी आग, रात भर की जंग के बाद वनकर्मियों ने बचाया जंगल

Alwar News: सरिस्का टाइगर रिजर्व के बफर जोन में स्थित चौबुर्जा की पहाड़ियों पर बुधवार रात अचानक लगी आग ने वन विभाग की नींद उड़ा दी. ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों पर भड़की आग ने देखते ही देखते करीब 10 हेक्टेयर वन क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया. सूखी घास और तेज हवाओं के चलते आग की लपटें तेजी से फैलती रहीं और पहाड़ी पर दूर-दूर से आग की लपटे चमकती नजर आईं.

बुधवार देर शाम जैसे ही आग की सूचना मिली, वन विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं. लेकिन अंधेरा, पथरीला रास्ता और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी इलाका आग बुझाने में बड़ी चुनौती बन गया. हालात की गंभीरता को देखते हुए अन्य रेंजों से भी अतिरिक्त वनकर्मियों को बुलाया गया. रेंजर शंकर सिंह के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में दमकल विभाग की टीम भी शामिल रही, जिसका नेतृत्व फायर ऑफिसर अमित मीणा कर रहे थे.

पहाड़ी की चोटी पर लगी आग पर काबू पाना आसान नहीं था. संसाधनों को ऊपर तक पहुंचाना मुश्किल था, ऐसे में वनकर्मियों ने परंपरागत लाइन पद्धति, पत्तों और उपलब्ध साधनों का सहारा लेकर आग को आगे बढ़ने से रोका. करीब पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रात करीब 11:30 बजे आग पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया गया.

समय रहते आग पर काबू पा लेने से सरिस्का के वन्यजीवों और जंगल को बड़ा नुकसान होने से बचा लिया गया. वन विभाग की सतर्कता और जज्बे ने एक बार फिर जंगल को जलने से बचा लिया.

