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अलवर में 5 साल की मासूम से दरिंदगी, CCTV खंगाल कर दरिंदे को तलाश रही पुलिस

Alwar Crime: राजस्थान के अलवर जिले के टहला थाना क्षेत्र में 5 वर्षीय बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आने से इलाके में सनसनी फैल गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने अलवर पहुंचकर पीड़िता से मुलाकात की और जांच की समीक्षा की.

Edited byAnsh RajReported byJugal Kishore
Published: Jun 26, 2026, 06:39 AM|Updated: Jun 26, 2026, 06:39 AM
अलवर में 5 साल की मासूम से दरिंदगी, CCTV खंगाल कर दरिंदे को तलाश रही पुलिस
Image Credit: Alwar CrimeSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan Crime News: राजस्थान के अलवर जिले के टहला थाना क्षेत्र में पांच वर्षीय मासूम बच्ची के साथ कथित दुष्कर्म का मामला सामने आने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन हरकत में आ गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं तथा मामले की सभी पहलुओं से जांच जारी है.


रेंज आईजी ने पीड़िता से मुलाकात कर लिया घटनाक्रम का जायजा
घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए रेंज आईजी राहुल प्रकाश अलवर पहुंचे. उन्होंने पीड़िता और उसके परिजनों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली तथा जांच अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. वरिष्ठ अधिकारियों ने जांच में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं. पुलिस अधिकारियों ने भरोसा दिलाया है कि मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच की जाएगी.

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CCTV फुटेज बना जांच का अहम आधार
जांच के दौरान पुलिस के हाथ एक महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज लगा है, जिसमें संदिग्ध आरोपी बच्ची को बाइक पर बैठाकर ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है. पुलिस इस फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान करने और उसके आने-जाने के मार्ग का पता लगाने में जुटी हुई है. आसपास के अन्य सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग भी खंगाली जा रही है ताकि आरोपी की गतिविधियों का पूरा क्रम सामने आ सके. पुलिस तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय लोगों से पूछताछ के जरिए भी जांच आगे बढ़ा रही है.


आरोपी की सूचना पर 25 हजार रुपये का इनाम
अलवर के पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने आरोपी की गिरफ्तारी में मदद करने वाले व्यक्ति के लिए 25 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की है. पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी के पास आरोपी से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें. सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी. पुलिस का मानना है कि जनता के सहयोग से आरोपी तक जल्द पहुंचा जा सकता है.


कई टीमें कर रहीं लगातार दबिश
आरोपी की तलाश के लिए पुलिस की कई विशेष टीमें गठित की गई हैं. संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है और आसपास के जिलों में भी पुलिस अलर्ट पर है. पुलिस तकनीकी सर्विलांस, सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर तंत्र और अन्य साक्ष्यों की मदद से आरोपी तक पहुंचने का प्रयास कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.


यह घटना पूरे क्षेत्र के लिए बेहद संवेदनशील है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों से बचें, किसी भी अपुष्ट जानकारी को सोशल मीडिया पर साझा न करें और जांच में सहयोग करें. प्रशासन का कहना है कि पीड़िता को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है और कानून के अनुसार दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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