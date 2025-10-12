मिलावटखोरों पर FSD की पैनी नजर! कई डेरी-मिठाई की दुकानों पर छापेमारी

Alwar News: अलवर जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने उमरैण के बस स्टैंड स्थित शिव डेरी से घी का नमूना लिया और करीब 50 किलो घी को मिलावट की आशंका पर जब्त किया गया.
Alwar News: दीपावली के त्योहार पर मिठाइयों और दूध से बने उत्पादों की मांग बढ़ जाती है और इसी का फायदा उठाकर मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं, लेकिन अलवर जिले में ऐसे लोगों की अब खैर नहीं है.
खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले में चलाए जा रहे “शुद्ध आहार मिलावट पर वार” अभियान के तहत कई दुकानों और डेरी पर छापेमारी की और मिलावटी घी व मिठाईयों को जब्त किया. त्योहारी सीजन में मिलावट करने वालों पर अब प्रशासन की पैनी नजर है.
अलवर जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने कई दुकानों और डेरीज़ पर छापा मारकर घी, मावा और मिठाईयों के नमूने जांच के लिए लिए हैं. टीम ने उमरैण के बस स्टैंड स्थित शिव डेरी से घी का नमूना लिया और करीब 50 किलो घी को मिलावट की आशंका पर जब्त किया गया.
साथ ही साफ-सफाई की स्थिति खराब मिलने पर FSSAI की धारा 32 के तहत इंप्रूवमेंट नोटिस भी दिया गया. वहीं शालू डेरी से भी घी का नमूना जांच हेतु लिया गया. गौर करने वाली बात ये है कि इन दोनों डेरियों के नमूने पहले भी अमानक पाए जा चुके हैं. अगर इस बार भी रिपोर्ट फेल आती है, तो FSSAI की धारा 64 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.
इसी दौरान भर्तृहरि तिराया स्थित रामधन स्वीट्स और दीवानचंद स्वीट्स होम से मावा के नमूने लिए गए और करीब 30 किलो पुरानी, दूषित मिठाईयों को मौके पर ही नष्ट किया गया. 6 अक्टूबर से शुरू हुआ ये अभियान 19 अक्टूबर 2025 तक जिलेभर में चलेगा. प्रशासन ने साफ कर दिया है कि जो भी मिलावट करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
