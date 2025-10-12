बहुचर्चित करण मल्होत्रा हत्याकांड के 4 आरोपी गिरफ्तार, 'सर तन से जुदा' नारे पर IG का बड़ा बयान

Alwar News: राजस्थान के अलवर में बहुचर्चित करण मल्होत्रा हत्याकांड मामले में पुलिस अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है. आज गिरफ्तार आरोपियों की घटना स्थल बख्तल की चौकी पर शिनाख्ति परेड कराई गई. इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा.

घटना को अंजाम विशेष समुदाय के युवकों द्वारा दिया गया था, जिसमें आरोप लगे थे कि आरोपियों ने सर तन से जुदा के नारे लगाए गए थे, लेकिन रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने इसे नकार दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि किसी दोषी को बक्शा नहीं जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सर तन से जुदा सहित किसी तरह के नारे होने के कोई प्रमाण पुलिस को नहीं मिले हैं. यह रेंज आईजी राहुल प्रकाश का कहना है. 9 तारीख को अलवर में औद्योगिक थाना क्षेत्र के दो पक्षों में हुए झगड़े में करण मल्होत्रा नामक युवक की मौत हो गई थी. चूंकि दूसरा पक्ष विशेष समुदाय से था इसलिए इस मामले ने तूल पकड़ लिया.

विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित पंजाबी समाज ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग के साथ मृतक परिवार को आर्थिक मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग रखी थी. मामले की गंभीरता को देखते हुए रेंज आईजी राहुल प्रकाश भी अलवर पहुंचे. घटनास्थल का जायजा लिया और मीडिया से बातचीत में बताया कि जो भी दोषी है उन्हें बक्शा नहीं जाएगा.

साथ ही उन्होंने स्पष्ट कहा कि सर तन से जुदा जैसे नारे लगाने के कोई तथ्यात्मक प्रमाण नहीं मिले हैं. इस मामले में मुख्य दो आरोपी मुंफैद और अजरूद्दीन को गिरफ्तार किया जा चुका है. इस मामले की जांच सीओ सिटी अंगद शर्मा को सौंपी गई है.

रविवार को चारो गिरफ्तार आरोपियों की घटनास्थल पर शिनाख्त परेड भी कराई गई इस दौरान मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई. यहां मौजूद सीओ रामगढ़ सुनील कुमार ने बताया कि यह शिनाख्ती परेड कानूनी प्रक्रिया है.