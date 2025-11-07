Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

रूस में 19 दिन से लापता अलवर के मेडिकल छात्र अजीत चौधरी का शव बरामद, DNA टेस्ट से होगी पुष्टि

Alwar Student Death in Russia : 19 अक्टूबर से लापता अजीत का शव ऊफा शहर के पास व्हाइट रिवर (सफेद नदी) के बांध से बरामद हुआ.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Nov 07, 2025, 11:07 AM IST | Updated: Nov 07, 2025, 11:07 AM IST

Trending Photos

राजस्थान वाले खत्म करें केवल इतनी यूनिट बिजली, नहीं आएगा कोई भी बिल, मिलेगी- फ्री-फ्री-फ्री!
6 Photos
jaipur news

राजस्थान वाले खत्म करें केवल इतनी यूनिट बिजली, नहीं आएगा कोई भी बिल, मिलेगी- फ्री-फ्री-फ्री!

PM Kisan 21st installment: अगर नहीं किया ये काम, तो खाते में नहीं आएगी 21वीं किस्त, जल्दी से पढ़ लें ये खबर
9 Photos
PM Kisan Yojana 21st Installment Date

PM Kisan 21st installment: अगर नहीं किया ये काम, तो खाते में नहीं आएगी 21वीं किस्त, जल्दी से पढ़ लें ये खबर

Kota Weather Update: कोटा में ठंड ने पकड़ी रफ्तार, और गिरेगा तापमान, बाग-बगीचों में जमी ओस
6 Photos
kota weather update

Kota Weather Update: कोटा में ठंड ने पकड़ी रफ्तार, और गिरेगा तापमान, बाग-बगीचों में जमी ओस

वंदे मातरम का सम्मान, शहीदों का अपमान, BJP नेता-कार्यकर्ता जूते लेकर चढ़े अमर जवान ज्योति पर
6 Photos
Jaipur News

वंदे मातरम का सम्मान, शहीदों का अपमान, BJP नेता-कार्यकर्ता जूते लेकर चढ़े अमर जवान ज्योति पर

रूस में 19 दिन से लापता अलवर के मेडिकल छात्र अजीत चौधरी का शव बरामद, DNA टेस्ट से होगी पुष्टि

Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ उपखंड के कफनवाड़ा गांव के 22 वर्षीय मेडिकल छात्र अजीत चौधरी का रूस में शव मिलने की दुखद खबर सामने आई है. 19 अक्टूबर से लापता अजीत का शव ऊफा शहर के पास व्हाइट रिवर (सफेद नदी) के बांध से बरामद हुआ. शव पानी में लंबे समय तक रहने से सड़ चुका होने के कारण पहचान मुश्किल है.

परिवार को गुरुवार दोपहर रूस से फोन पर यह सूचना मिली. कपड़ों या शारीरिक संरचना से शिनाख्त न होने पर अब डीएनए जांच से पुष्टि होगी. अजीत बश्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एमबीबीएस तृतीय वर्ष का छात्र था. परिवार डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, पुष्टि होते ही शव भारत लाने की प्रक्रिया शुरू होगी.

नदी किनारे मिले कपड़े, शुरू हुई तलाश

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

अजीत 19 अक्टूबर को अचानक लापता हो गया. अगले दिन यानी 20 अक्टूबर को नदी किनारे उसके कपड़े मिले, जिससे संदेह हुआ कि वह बह गया होगा. रूस पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया. अक्टूबर में नदी का जलस्तर ऊंचा होने से तलाश में कठिनाई आई. यूनिवर्सिटी उसके पढ़ाई के स्थान के पास ही स्थित है, जहां नदी गुजरती है. परिवार ने भारतीय दूतावास से संपर्क किया, लेकिन कई दिनों तक कोई सुराग नहीं मिला.

जमीन बेचकर भेजा रूस, मंत्री से लगाई गुहार

अजीत के पिता रूप सिंह चौधरी किसान हैं. बेटे को डॉक्टर बनाने के सपने के लिए उन्होंने करीब तीन बीघा जमीन बेचकर उसे रूस भेजा था. अजीत का छोटा भाई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है. कुछ दिन पहले परिवार अलवर सरस डेयरी चेयरमैन नितिन सांगवान के साथ दिल्ली में विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह से मिला. मंत्री ने दूतावास से बात कर मदद का आश्वासन दिया, लेकिन तब तक छात्र का पता नहीं चला. अब शव मिलने से परिवार सदमे में है.

डीएनए रिपोर्ट पर निर्भर शव प्रत्यावर्तन

रूस प्राधिकरण ने शव बरामद कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा है. डीएनए सैंपल भारत से परिवार के सदस्य का लेकर मैच किया जाएगा. पुष्टि पर दूतावास शव भारत लाने में सहायता करेगा. अलवर जिला प्रशासन ने परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है. यह घटना विदेश में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news