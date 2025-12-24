यूट्यूबर बनने कर्नाटक से अलवर आ गया नाबालिग, पुलिस ने बचाया

Alwar News : गेमिंग यूट्यूबर बनने का सपना देख रहे दसवीं कक्षा का छात्र अश्विक घर से बिना बताए निकल गया और अलवर जिले के बानसूर में एक यूट्यूबर से मिलने पहुंच गया.

गनीमत रही कि समय रहते पुलिस और परिजनों की सतर्कता से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और बच्चा सकुशल अपने पिता से मिल गया.

मामला अलवर शहर के सदर थाना क्षेत्र का है. शनिवार को अश्विक अकेले ही कर्नाटक से निकल पड़ा और लंबा सफर तय कर अलवर पहुंच गया अलवर बस स्टैंड पहुंचने के बाद उसने अपने पिता को फोन कर बताया कि वह अलवर में है यह सुनते ही परिजन घबरा गए और कर्नाटक में तत्काल बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई गई.

मिसिंग रिपोर्ट दर्ज होते ही कर्नाटक पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की. तकनीकी और सूचना के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि बच्चा अलवर में मौजूद है इसके बाद कर्नाटक पुलिस की टीम अलवर पहुंची और सदर थाना पुलिस से संपर्क किया। इस पूरे अभियान में सदर थाना प्रभारी अजीत बड़सरा और उनकी टीम ने तत्परता दिखाते हुए कर्नाटक पुलिस को पूरा सहयोग दिया.

कर्नाटक पुलिस अधिकारी प्रकाश ने बताया कि नाबालिग के लापता होने की सूचना मिलते ही जांच की गई, जिसमें बच्चे के अलवर में होने की पुष्टि हुई. अलवर सदर थाना पुलिस के सकारात्मक और प्रोफेशनल सहयोग से बच्चे को सुरक्षित उसके पिता से मिलवाया जा सका। उन्होंने अलवर पुलिस की कार्यशैली की सराहना भी की।

सदर थाने में जब अश्विक अपने पिता से मिला तो माहौल भावुक हो गया। पिता ने राहत की सांस ली और पुलिस का आभार जताया. पुलिस और परिजनों ने बच्चे को समझाइश दी कि सोशल मीडिया और यूट्यूब के सपने अपनी जगह हैं, लेकिन बिना बताए घर छोड़कर निकल जाना बेहद खतरनाक हो सकता है.

परिजनों ने अन्य माता-पिता और बच्चों से अपील की कि सोशल मीडिया के प्रभाव में आकर कोई भी बच्चा ऐसा कदम न उठाए. बच्चों को सही मार्गदर्शन देना और उनके ऑनलाइन व्यवहार पर नजर रखना बेहद जरूरी है. यह मामला एक बार फिर चेतावनी देता है कि सोशल मीडिया का आकर्षण बच्चों को किस हद तक प्रभावित कर सकता है, और ऐसे मामलों में पुलिस की सजगता सबसे बड़ी सुरक्षा कवच साबित होती है।



