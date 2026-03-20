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छोटी चूक बड़ा धमाका... बच्चे का खेल बना काल! पल भर में अस्पताल पहुंचा पूरा परिवार

Bhiwadi Gas Cylender Explosion: खैरथल जिले के भिवाड़ी थाना अंतर्गत गुलमोहर सोसाइटी के पास गैस रिसाव के बाद हुए भीषण धमाके में पति-पत्नी समेत 6 साल का मासूम बच्चा आग की चपेट में आ गया.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByKuldeep malwar
Published:Mar 20, 2026, 04:51 PM IST | Updated:Mar 20, 2026, 04:51 PM IST

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छोटी चूक बड़ा धमाका... बच्चे का खेल बना काल! पल भर में अस्पताल पहुंचा पूरा परिवार

Bhiwadi Gas Cylender Explosion: राजस्थान के खैरथल जिले में भिवाड़ी में एक छोटी सी चूक ने खुशहाल परिवार को झुलसा दिया. गैस रिसाव के बाद हुए भीषण धमाके में पति-पत्नी समेत 6 साल का मासूम बच्चा आग की चपेट में आ गया.

मामला भिवाड़ी थाना अंतर्गत गुलमोहर सोसाइटी के पास का है, जहां हरिओम अपनी पत्नी मधु और 6 वर्षीय बेटे टीटू के साथ घर में सो रहे थे. बताया जा रहा है कि खेल-खेल में मासूम ने गैस चूल्हा ऑन कर दिया, जिससे पूरे घर में धीरे-धीरे गैस भरती चली गई. कुछ ही देर में गैस पूरे घर में फैल गई.

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वहीं घर में जल रहे बल्ब से निकली हल्की सी चिंगारी ने पूरे घर को धमाके के साथ आग के हवाले कर दिया. धमाका इतना तेज था कि तीनों सदस्य गंभीर रूप से झुलस गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई.

आसपास के लोग दौड़कर पहुंचे और घायलों को तुरंत भिवाड़ी जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद महिला मधु और मासूम टीटू की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें अलवर रेफर कर दिया. डॉक्टरों के मुताबिक मां-बेटा करीब 40 प्रतिशत तक झुलस गए हैं और उनकी हालत नाजुक बनी हुई है, जबकि महिला के पति की स्थिति में सुधार है.

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