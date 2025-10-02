Zee Rajasthan
गोपालगढ़ में दिनदहाड़े वारदात, पुरानी रंजिश में मां-बेटे पर फायरिंग, लूट का आरोप

Alwar Crime News:  गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के पिपरौली गांव में बुधवार को मां जुबेदा और बेटे जुबेर पर रास्ते में घात लगाकर फायरिंग की गई. इस हमले में जुबेर को गोली के छर्रे लगे, जबकि जुबेदा को लाठी-डंडों से गंभीर चोटें आईं. आरोपियों ने 50 हजार रुपये नकद और एक मोबाइल फोन भी लूट लिया.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Swadesh kapil
Published: Oct 02, 2025, 12:26 PM IST | Updated: Oct 02, 2025, 12:26 PM IST

Alwar Crime News: गोपालगढ़ थाना क्षेत्र के पिपरौली गांव के पास बुधवार को सनसनीखेज घटना तब घटित हुई जब छपरा निवासी मां जुबेदा और बेटा जुबेर पर रास्ते में घेराबंदी कर फायरिंग कर दी गई. गोलीबारी में बेटा जुबेर को छर्रे लगने से गंभीर चोटें आईं, जबकि मां जुबेदा को लाठी-डंडों से पीटकर अंदरूनी चोटें पहुंचाई गईं. घायलों को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है. घटना से इलाके में दहशत फैल गई और अफरा-तफरी मच गई.

गहने खरीदने जाते समय हमला, 50 हजार और मोबाइल लूटा
पीड़ित पक्ष के परिजन मुफीद ने बताया कि वे सीकरी क्षेत्र में गहने खरीदने गए थे. खरीदारी के बाद लौटते समय छपरा के ही जमशेद, खुर्शेद, भीम साहू और उनके अन्य साथियों ने रास्ता रोक लिया. आरोपियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें जुबेर को छर्रे लगे. इसके साथ ही मां पर लाठियों से हमला किया गया. हमले के दौरान आरोपियों ने पीड़ितों से 50 हजार रुपये नकद और एक मोबाइल फोन लूट लिया. स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया.

एक महीने पुरानी रंजिश का बदला
पीड़ित जुबेर ने बताया कि यह हमला एक महीने पहले महिलाओं के बीच हुए झगड़े की रंजिश से प्रेरित है. दोनों पक्षों के बीच पहले भी विवाद हो चुका था, जिसकी आग आज फिर भड़क उठी. पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि आरोपी जानबूझकर घात लगाकर वारदात को अंजाम दिया. इस घटना ने इलाके में भय का माहौल बना दिया है.

पुलिस ने दर्ज किए बयान, आरोपियों की तलाश तेज
सूचना मिलते ही गोपालगढ़ थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और निरीक्षण किया. पीड़ित पक्ष के बयान दर्ज कर आरोपी जमशेद, खुर्शेद, भीम साहू और उनके साथियों की तलाश शुरू कर दी गई है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन पीड़ितों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया है. इस वारदात ने स्थानीय प्रशासन की नाकामी पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

