/डॉक्टर के चैंबर की छत पंखे समेत गिरी, डॉक्टर और महिला घायल, सरकार ने मांगी रिपोर्ट

Alwar Satellite Hospital: राजस्थान के अलवर के कालाकुआं स्थित सेटेलाइट हॉस्पिटल में सोमवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया. ओपीडी के कमरा नंबर 7 में डॉक्टर के चैंबर की छत का प्लास्टर अचानक पंखे सहित नीचे गिर गया, जिससे डॉक्टर और एक महिला घायल हो गए. मामले को राज्य सरकार ने गंभीरता से लेते हुए चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने जिला कलेक्टर से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है.

PWD को पत्र भेजने के बाद भी नहीं हुआ मरम्मत का काम

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हादसे में डॉक्टर सीताराम अग्रवाल के सिर में गंभीर चोट आई, जबकि लक्ष्मणगढ़ निवासी 25 वर्षीय टीना नाम की महिला भी घायल हो गई. महिला अस्पताल में थायराइड की जांच कराने आई थी. बताया जा रहा है कि सेटेलाइट अस्पताल के कई कमरे लंबे समय से जर्जर हालत में हैं और मरम्मत की मांग कर रहे हैं. इस संबंध में अस्पताल प्रशासन ने वर्ष 2025 में पीडब्ल्यूडी को पत्र भी भेजे थे और मरम्मत के लिए राशि भी जमा करवाई गई थी, लेकिन काम शुरू नहीं हो सका.



अस्पताल प्रशासन ने PWD पर लगाया लापरवाही का आरोप

अस्पताल की पीएमओ प्रेमलता मीणा के अनुसार, वर्ष 2025 में पीडब्ल्यूडी को विभिन्न कार्यों के लिए 48 लाख रुपए दिए गए थे, जिनमें से 41 लाख 57 हजार रुपए के काम ही हो पाए. शेष 6 लाख 43 हजार रुपए पीडब्ल्यूडी के पास ही जमा रहे. अगस्त 2025 में जर्जर कमरों की मरम्मत के लिए तकमीना तैयार करने का आग्रह किया गया, जिसके बाद कई बार पत्राचार करने पर पीडब्ल्यूडी ने 15 लाख 50 हजार रुपए का अनुमान भेजा.

इसके बाद 18 मई को अस्पताल प्रशासन ने शेष 9 लाख 7 हजार रुपए भी जमा करवा दिए, लेकिन इसके बावजूद पीडब्ल्यूडी द्वारा टेंडर जारी नहीं किए गए. इसी लापरवाही के चलते यह हादसा हो गया. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि यदि समय रहते मरम्मत कार्य हो जाता, तो इस तरह की घटना टाली जा सकती थी. अस्पताल में अभी भी कई कमरे जर्जर हालत में हैं, जिससे भविष्य में बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है.