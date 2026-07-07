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डॉक्टर के चैंबर की छत पंखे समेत गिरी, डॉक्टर और महिला घायल, सरकार ने मांगी रिपोर्ट

Alwar Satellite Hospital: अलवर स्थित कालाकुआं सेटेलाइट हॉस्पिटल में डॉक्टर के चैंबर की छत का प्लास्टर पंखे समेत गिरने से घटना में डॉक्टर और थायराइड जांच कराने आई एक महिला घायल हो गई. अस्पताल प्रशासन ने आरोप लगाया कि जर्जर कमरों की मरम्मत के लिए राशि जमा कराने और कई बार पत्र लिखने के बावजूद PWD ने समय पर काम शुरू नहीं किया.

Edited byAman SinghReported byJugal Kishore
Published: Jul 07, 2026, 12:00 PM|Updated: Jul 07, 2026, 12:00 PM
डॉक्टर के चैंबर की छत पंखे समेत गिरी, डॉक्टर और महिला घायल, सरकार ने मांगी रिपोर्ट
Image Credit: Alwar Satellite HospitalSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Alwar Satellite Hospital: राजस्थान के अलवर के कालाकुआं स्थित सेटेलाइट हॉस्पिटल में सोमवार को बड़ा हादसा होते-होते टल गया. ओपीडी के कमरा नंबर 7 में डॉक्टर के चैंबर की छत का प्लास्टर अचानक पंखे सहित नीचे गिर गया, जिससे डॉक्टर और एक महिला घायल हो गए. मामले को राज्य सरकार ने गंभीरता से लेते हुए चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने जिला कलेक्टर से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है.

PWD को पत्र भेजने के बाद भी नहीं हुआ मरम्मत का काम

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हादसे में डॉक्टर सीताराम अग्रवाल के सिर में गंभीर चोट आई, जबकि लक्ष्मणगढ़ निवासी 25 वर्षीय टीना नाम की महिला भी घायल हो गई. महिला अस्पताल में थायराइड की जांच कराने आई थी. बताया जा रहा है कि सेटेलाइट अस्पताल के कई कमरे लंबे समय से जर्जर हालत में हैं और मरम्मत की मांग कर रहे हैं. इस संबंध में अस्पताल प्रशासन ने वर्ष 2025 में पीडब्ल्यूडी को पत्र भी भेजे थे और मरम्मत के लिए राशि भी जमा करवाई गई थी, लेकिन काम शुरू नहीं हो सका.


अस्पताल प्रशासन ने PWD पर लगाया लापरवाही का आरोप

अस्पताल की पीएमओ प्रेमलता मीणा के अनुसार, वर्ष 2025 में पीडब्ल्यूडी को विभिन्न कार्यों के लिए 48 लाख रुपए दिए गए थे, जिनमें से 41 लाख 57 हजार रुपए के काम ही हो पाए. शेष 6 लाख 43 हजार रुपए पीडब्ल्यूडी के पास ही जमा रहे. अगस्त 2025 में जर्जर कमरों की मरम्मत के लिए तकमीना तैयार करने का आग्रह किया गया, जिसके बाद कई बार पत्राचार करने पर पीडब्ल्यूडी ने 15 लाख 50 हजार रुपए का अनुमान भेजा.

इसके बाद 18 मई को अस्पताल प्रशासन ने शेष 9 लाख 7 हजार रुपए भी जमा करवा दिए, लेकिन इसके बावजूद पीडब्ल्यूडी द्वारा टेंडर जारी नहीं किए गए. इसी लापरवाही के चलते यह हादसा हो गया. अस्पताल प्रशासन का कहना है कि यदि समय रहते मरम्मत कार्य हो जाता, तो इस तरह की घटना टाली जा सकती थी. अस्पताल में अभी भी कई कमरे जर्जर हालत में हैं, जिससे भविष्य में बड़े हादसे की आशंका बनी हुई है.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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