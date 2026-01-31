एक महीने से शिक्षक छात्रा से कर रहा था अश्लील हरकतें और बैड टच, नहीं सह पाई छात्रा तो उठा लिया यह कदम

Alwar News: अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी शिक्षक करीब एक महीने तक अपनी ही कक्षा में पढ़ने वाली 15 वर्षीय छात्रा के साथ अश्लील हरकतें और बैड टच करता रहा. शिक्षक ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए छात्रा के साथ गलत नीयत से छेड़छाड़ की. पीड़िता ने सबसे पहले इस संबंध में स्कूल के प्रिंसिपल को शिकायत दी थी. प्रिंसिपल ने मामले को संबंधित विभाग को भेज दिया, लेकिन विभागीय स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई.

छात्रा मानसिक रूप से काफी परेशान हो गई

विभागीय कार्रवाई न होने से आरोपी शिक्षक के हौसले और बढ़ गए और वह लगातार छात्रा को परेशान करता रहा. छात्रा मानसिक रूप से काफी परेशान हो गई. जब आरोपी शिक्षक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो पीड़िता ने पूरा घटनाक्रम अपने पिता को बताया. इसके बाद 23 सितंबर 2023 को पीड़िता के पिता ने थाने में आरोपी शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कराया.

मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की. जांच पूरी होने पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. कोर्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए ट्रायल शुरू किया. सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से अपनी-अपनी दलीलें पेश की गईं.

5 साल की सजा सुनाई गई

सरकारी वकील पंकज यादव ने कोर्ट को बताया कि अभियोजन पक्ष ने पीड़िता के बयान, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और अन्य दस्तावेजी प्रमाण पेश किए, जिनसे आरोपी शिक्षक के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद पॉक्सो कोर्ट संख्या-2 की न्यायाधीश शिल्पा समीर ने आरोपी शिक्षक को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई.

POSCO: नाबालिगों की सुरक्षा के लिए कानून कब लगाया जाता है

भारत में POSCO एक्ट (Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012) का निर्माण नाबालिग बच्चों की सुरक्षा और उनके यौन शोषण के मामलों को रोकने के लिए किया गया. यह कानून तब लागू किया जाता है जब कोई व्यक्ति 18 साल से कम आयु के बच्चे या बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, बलात्कार या अन्य यौन अपराध करता है.

POSCO एक्ट के तहत बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की सख्त जांच और तेज ट्रायल सुनिश्चित किया जाता है. यह कानून विशेष रूप से नाबालिगों को मानसिक, शारीरिक और यौन शोषण से बचाने के लिए बनाया गया है. यदि कोई व्यक्ति नाबालिग से ग़लत नीयत से छेड़छाड़, बलात्कार या अश्लील हरकत करता है, तो इसके तहत मामला दर्ज किया जाता है.

कड़ी सजा और जुर्माना भुगतना पड़ता

POSCO कोर्ट, पुलिस और विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से मामले की त्वरित सुनवाई करता है. कानून के तहत दोषी पाए जाने पर अपराधी को कड़ी सजा और जुर्माना भुगतना पड़ता है. इसके अलावा, यह कानून जुड़वां अपराधों और साइबर माध्यम से होने वाले यौन अपराधों पर भी लागू होता है.

विशेष रूप से यह कानून बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है और यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षक, अभिभावक या अन्य व्यक्ति बच्चों के प्रति किसी भी प्रकार की अनुचित हरकत से बचें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. POSCO एक्ट बच्चों के अधिकारों की रक्षा और उनके सुरक्षित भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है.

