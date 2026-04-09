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अलवर दीक्षांत समारोह में राज्यपाल का बड़ा बयान, बोले- फर्जी डिग्री से शिक्षा व्यवस्था हो रही कमजोर

Alwar Convocation Ceremony: अलवर जिले में आयोजित राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिक्षा व्यवस्था की खामियों पर खुलकर चिंता जताई. उन्होंने विश्वविद्यालयों की बढ़ती संख्या, गुणवत्ता में गिरावट और जिम्मेदारी की कमी जैसे मुद्दों पर भी तीखी टिप्पणी की.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByJugal Kishore
Published:Apr 09, 2026, 07:49 PM IST | Updated:Apr 09, 2026, 07:49 PM IST

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अलवर दीक्षांत समारोह में राज्यपाल का बड़ा बयान, बोले- फर्जी डिग्री से शिक्षा व्यवस्था हो रही कमजोर

Alwar Convocation Ceremony: राजस्थान के अलवर जिले में आयोजित राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने शिक्षा व्यवस्था की खामियों पर खुलकर चिंता जताई. उन्होंने फर्जी डिग्री के बढ़ते चलन को गंभीर खतरा बताते हुए इसे समाज और युवाओं के भविष्य के साथ धोखा करार दिया. अपने संबोधन में उन्होंने विश्वविद्यालयों की बढ़ती संख्या, गुणवत्ता में गिरावट और जिम्मेदारी की कमी जैसे मुद्दों पर भी तीखी टिप्पणी की.

फर्जी डिग्री पर सख्त चेतावनी

दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने फर्जी डिग्री के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया. उन्होंने कहा कि बिना योग्यता के डिग्री हासिल करने वाले लोग न केवल शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करते हैं, बल्कि समाज के लिए भी खतरा बनते हैं.

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खासकर चिकित्सा क्षेत्र का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति फर्जी डिग्री लेकर डॉक्टर बनता है, तो वह सीधे लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करता है. ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जरूरी है, ताकि इस तरह की प्रवृत्तियों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके.

शिक्षा माफियाओं पर कड़ा प्रहार

राज्यपाल ने अपने भाषण में शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय माफियाओं पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि कुछ संस्थान केवल डिग्री बांटने का माध्यम बन गए हैं, जहां गुणवत्ता और ज्ञान की बजाय औपचारिकता पर जोर दिया जाता है. उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसे संस्थानों को बख्शा नहीं जाएगा और सरकार को इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल प्रमाण पत्र देना नहीं, बल्कि योग्य और जिम्मेदार नागरिक तैयार करना होना चाहिए.

विश्वविद्यालयों की संख्या और गुणवत्ता पर सवाल

राजस्थान और महाराष्ट्र का उदाहरण देते हुए राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों की संख्या और गुणवत्ता के बीच संतुलन पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि राजस्थान में विश्वविद्यालयों की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है, लेकिन गुणवत्ता को लेकर गंभीर चिंताएं हैं. उन्होंने व्यंग्यात्मक अंदाज में कहा कि यहां पढ़ाई का स्तर ऐसा हो गया है कि शायद ही कोई छात्र असफल होता हो. इस स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और कड़ाई लाने की आवश्यकता बताई.

मेधावी छात्रों को किया सम्मानित, जिम्मेदारी का संदेश

समारोह के दौरान राज्यपाल ने मेधावी विद्यार्थियों को मेडल और उपाधियां प्रदान कीं. इस अवसर पर उन्होंने छात्रों को ईमानदारी और मेहनत के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी. उन्होंने कहा कि डिग्री केवल एक कागज नहीं, बल्कि जिम्मेदारी का प्रतीक होती है. छात्रों को चाहिए कि वे अपनी शिक्षा का उपयोग समाज के विकास में करें और अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करें.

शिक्षकों और छात्रों को दी नसीहत

राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के ‘कुलगीत’ और शैक्षणिक परंपराओं का उल्लेख करते हुए शिक्षकों और छात्रों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय केवल पढ़ाई का केंद्र नहीं, बल्कि संस्कार और मूल्यों का भी केंद्र होता है. इसलिए शिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने और छात्रों को अनुशासन व नैतिकता का पालन करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए.

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