/Rajasthan Crime: अलवर में 7 फेरे लेने से पहले ही दूल्हे का अपहरण, 2 घंटे बाद...

Alwar Govindgarh Crime: राजस्थान के गोविंदगढ़ कस्बे में शादी से ठीक एक दिन पहले दूल्हे के अपहरण की सनसनीखेज घटना सामने आई है. शेरवानी खरीदने बाजार पहुंचे युवक को हथियारबंद बदमाशों ने दिनदहाड़े अगवा कर लिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. घटना के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर दी. करीब दो घंटे बाद युवक सुरक्षित मिल गया, जिसके बाद मामला शांत हुआ. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.



अपहरण के बाद सड़क जाम

गोविंदगढ़ के मुख्य बाजार में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब शादी की तैयारियों में जुटा दूल्हा महेश यादव अचानक बदमाशों के निशाने पर आ गया. महेश अपनी शादी के लिए शेरवानी खरीदने बाजार आया था, तभी बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में सवार 6 से अधिक हथियारबंद लोग वहां पहुंचे. उन्होंने पहले फोन कर उसकी लोकेशन पूछी और फिर मौके पर पहुंचकर जबरन उसे गाड़ी में डालकर ले गए. घटना इतनी तेजी से हुई कि आसपास मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए और देखते ही देखते बदमाश फरार हो गए.



शादी वाले घर में मचा हड़कंप, सड़क पर उतरे लोग

अपहरण की खबर मिलते ही दूल्हे के घर और पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया. शादी के ठीक एक दिन पहले हुई इस घटना से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया. गुस्साए परिजन, रिश्तेदार और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में सड़क पर उतर आए और मुख्य मार्ग को जाम कर दिया. करीब एक घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा. लोगों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए तुरंत कार्रवाई की मांग की. हालात तनावपूर्ण हो गए थे, लेकिन प्रशासन की समझाइश के बाद स्थिति धीरे-धीरे नियंत्रित हुई.



दो घंटे बाद धौलागढ़ में सुरक्षित मिला दूल्हा

घटना के लगभग दो घंटे बाद राहत भरी खबर सामने आई, जब महेश यादव धौलागढ़ क्षेत्र में सुरक्षित मिला. उसने अपने एक दोस्त को फोन कर अपनी लोकेशन बताई, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हुई. महेश को थाने लाया गया, जहां उसने अपनी मां से वीडियो कॉल पर बात कर अपनी कुशलता की जानकारी दी. बेटे के सुरक्षित होने की खबर मिलते ही परिजनों ने राहत की सांस ली और सड़क जाम समाप्त कर दिया गया. हालांकि, इस घटना ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.



वधू पक्ष पर आरोप, जान से मारने की धमकी का दावा

दूल्हे के परिवार ने इस पूरे मामले में वधू पक्ष के लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है कि अपहरणकर्ताओं ने महेश को धमकी दी कि अगर वह बारात लेकर आया तो उसकी हत्या कर दी जाएगी. बताया जा रहा है कि बदमाशों के हाथों में पिस्टल भी थी और उन्होंने पूरी वारदात को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया. हालांकि, इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इससे दोनों पक्षों के बीच तनाव की स्थिति बन गई है.



पुलिस जांच में जुटी, जल्द खुलासे का दावा

पुलिस प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि अपहरण के पीछे के कारणों और आरोपियों की पहचान के लिए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया जाएगा. फिलहाल पूरे क्षेत्र में पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके.



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