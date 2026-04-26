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अलवर के भर्तृहरि धाम बड़ा हादसा, उबलते तेल की कढ़ाई में गिरा हलवाई, हालत नाजुक

Bhartrihari Dham Accident: अलवर के भर्तृहरि धाम में सवामणि कार्यक्रम के दौरान बड़ा हादसा हो गया. खाना बनाते समय हलवाई कमलेश सैनी का पैर फिसल गया और वह उबलते तेल से भरी कढ़ाई में गिर पड़ा.

Edited byAnsh RajReported byJugal Kishore
Published: Apr 26, 2026, 12:30 PM|Updated: Apr 26, 2026, 12:30 PM
अलवर के भर्तृहरि धाम बड़ा हादसा, उबलते तेल की कढ़ाई में गिरा हलवाई, हालत नाजुक
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Alwar News: अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध भर्तृहरि धाम में सवामणि कार्यक्रम के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया. खाना बनाने के दौरान एक हलवाई का पैर फिसल गया और वह उबलते तेल से भरी कढ़ाई में जा गिरा. इस दुर्घटना में हलवाई गंभीर रूप से झुलस गया.

सवामणि कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर प्रसाद बनाने की तैयारी चल रही थी. तिजारा निवासी कमलेश सैनी हलवाई का काम कर रहे थे. वह पूरी तल रहे थे. इसी दौरान जमीन पर गिरे घी के कारण उनका पैर फिसल गया और वे सीधे खौलते तेल की बड़ी कढ़ाई में गिर पड़े. घटना इतनी अचानक हुई कि आसपास खड़े लोग भी कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए.

मौके पर अफरा-तफरी
हादसे के बाद भर्तृहरि धाम परिसर में अफरा-तफरी मच गई. मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत हिम्मत दिखाई और किसी तरह कमलेश सैनी को उबलते तेल से बाहर निकाला. उनके कपड़े और शरीर का बड़ा हिस्सा बुरी तरह झुलस चुका था. लोगों ने तुरंत उन्हें सामान्य चिकित्सालय पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उनका तत्काल इलाज शुरू किया.

हलवाई की हालत नाजुक
डॉक्टरों के अनुसार कमलेश सैनी की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है. उनके शरीर के करीब 40-45% हिस्से पर गंभीर जलन के निशान हैं. उन्होंने बताया कि आगे की स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर उन्हें जयपुर रेफर किया जा सकता है.

मंदिर परिसर में हड़कंप
घटना की सूचना मिलते ही भर्तृहरि धाम में हड़कंप मच गया. सवामणि कार्यक्रम अचानक रुक गया. श्रद्धालु और आयोजक दोनों इस हादसे से स्तब्ध थे. कई लोगों ने घटना को लेकर मंदिर प्रबंधन और आयोजकों पर लापरवाही का आरोप लगाया. उनका कहना था कि इतने बड़े कार्यक्रम में खाना बनाने के लिए उचित सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी.

मालाखेड़ा थाना पुलिस ने घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने कहा है कि प्रारंभिक जांच में लापरवाही के पहलू सामने आए हैं. मामले की पूरी जांच की जा रही है.

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Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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