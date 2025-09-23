हरियाणा के गुंडों ने मंदिर में की तोड़फोड़, ऐसे लोगों को ठीक करना आता है- ज्ञानदेव आहूजा

Alwar News : अलवर के नौगावा की मुबारिपुर ग्राम पंचायत में 43 वर्ष सीताराम जी मंदिर की दीवारों के साथ हरियाणा से आए कुछ भूमाफियाओं के द्वारा तोड़फोड़ की गई. सोमवार को ग्रामीणों के द्वारा दीवारों को दोबारा बनवाया गया. मामले की गंभीरता को देखने हुए रविवार शाम कांग्रेस नेता आर्यन जुबेर और रविवार को भाजपा नेता एवं बजरंग दल के पदाधिकारी मुबारिकपुर पहुंचे और घटना की जानकारी ली.

दोपहर को भाजपा नेता जय आहूजा मुबारिकपर सीताराम मंदिर पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों से मामले की जानकारी ली. जय आहूजा ने बताया कि यह मंदिर पर नहीं , लोगों की आस्था पर किया गया प्रहार है. बहुत ही निंदनीय घटना है. पुलिस प्रशासन ने प्रभावी कार्यवाही के लिए आश्वस्त क्या है.अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है. तो आगामी रणनीति बना ली गई है.

देर शाम पूर्व विधायक रामगढ़ ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि मंदिर गौशाला एवं गुरुद्वारे की रक्षा में सहयोग के लिए कटिबद्ध हूं. हरियाणा के कुछ गुंडो ने मुबारिकपुर में आकर 43 साल पुराने सीताराम मंदिर की दीवारों के साथ तोड़फोड़ की गई है. ऐसे गुंडो को सही करना हमें आता है. पुलिस प्रशासन से अपील है कि हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते. इसलिए ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई जल्द करें. जैसे मेरी आस्था श्री राम के प्रति है, ऐसे ही रामगढ़ के सभी लोगों की श्रद्धा मेरे से जुड़ी हुई है.

ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा जल्दी ऐसे गुंडो के खिलाफ तत्काल प्रभावी कार्रवाई नहीं की. तो 30000 लोगों के साथ रामगढ़ में धरना दूंगा. ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा. इस दौरान मुबारिकपर सरपंच भूपेंद्र सिंह, जवाहर तनेजा, नवलकिशोर मिश्रा, श्रीचन्द, गुरविंदर सिंह, संदीप जैन, गुरविंदर सिंह सहित अन्य ग्रामीण मौजद रहे .

सीओ सुनील शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों की मांग पर जांच को एनईबी थानाप्रभारी दिनेश मीणा को सौंपा गया है. आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है और उनकी धरपकड़ के लिए दबीश दी जा रही है. जल्द ही आरोपी पुलिस के गिरफ्त में होंगे.

