Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

हरियाणा के गुंडों ने मंदिर में की तोड़फोड़, ऐसे लोगों को ठीक करना आता है- ज्ञानदेव आहूजा

Alwar News : अलवर में मंदिर में तोड़फोड़ के मामले में ज्ञानदेव आहूजा ने कहा है कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वो 30 हजार लोगों के साथ धरना देंगे.

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Swadesh kapil
Published: Sep 23, 2025, 09:27 AM IST | Updated: Sep 23, 2025, 09:27 AM IST

Trending Photos

भीलवाड़ा में दिनदहाड़े महिला की हत्या, सिर पर पत्थर मारकर ली जान, दाहिने हाथ पर लिखी मिली यह चीज
6 Photos
bhilwara crime news

भीलवाड़ा में दिनदहाड़े महिला की हत्या, सिर पर पत्थर मारकर ली जान, दाहिने हाथ पर लिखी मिली यह चीज

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की विदाई शुरू, इन जिलों में अभी बरसेंगे बादल!
7 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून की विदाई शुरू, इन जिलों में अभी बरसेंगे बादल!

झटपट घर पर बनाएं राजस्थानी बूंदी रायता, जानें आसान रेसिपी और फायदें
7 Photos
Boondi Raita

झटपट घर पर बनाएं राजस्थानी बूंदी रायता, जानें आसान रेसिपी और फायदें

इस नवरात्रि करें राजस्थान की नीमच माता के दर्शन, जानें क्यों यहां खिंचे चले आते हैं श्रद्धालु
7 Photos
Shardiya navratri 2025

इस नवरात्रि करें राजस्थान की नीमच माता के दर्शन, जानें क्यों यहां खिंचे चले आते हैं श्रद्धालु

हरियाणा के गुंडों ने मंदिर में की तोड़फोड़, ऐसे लोगों को ठीक करना आता है- ज्ञानदेव आहूजा

Alwar News : अलवर के नौगावा की मुबारिपुर ग्राम पंचायत में 43 वर्ष सीताराम जी मंदिर की दीवारों के साथ हरियाणा से आए कुछ भूमाफियाओं के द्वारा तोड़फोड़ की गई. सोमवार को ग्रामीणों के द्वारा दीवारों को दोबारा बनवाया गया. मामले की गंभीरता को देखने हुए रविवार शाम कांग्रेस नेता आर्यन जुबेर और रविवार को भाजपा नेता एवं बजरंग दल के पदाधिकारी मुबारिकपुर पहुंचे और घटना की जानकारी ली.

दोपहर को भाजपा नेता जय आहूजा मुबारिकपर सीताराम मंदिर पहुंचे. उन्होंने ग्रामीणों से मामले की जानकारी ली. जय आहूजा ने बताया कि यह मंदिर पर नहीं , लोगों की आस्था पर किया गया प्रहार है. बहुत ही निंदनीय घटना है. पुलिस प्रशासन ने प्रभावी कार्यवाही के लिए आश्वस्त क्या है.अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है. तो आगामी रणनीति बना ली गई है.

देर शाम पूर्व विधायक रामगढ़ ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि मंदिर गौशाला एवं गुरुद्वारे की रक्षा में सहयोग के लिए कटिबद्ध हूं. हरियाणा के कुछ गुंडो ने मुबारिकपुर में आकर 43 साल पुराने सीताराम मंदिर की दीवारों के साथ तोड़फोड़ की गई है. ऐसे गुंडो को सही करना हमें आता है. पुलिस प्रशासन से अपील है कि हम कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते. इसलिए ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई जल्द करें. जैसे मेरी आस्था श्री राम के प्रति है, ऐसे ही रामगढ़ के सभी लोगों की श्रद्धा मेरे से जुड़ी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ज्ञानदेव आहूजा ने कहा कि अगर पुलिस प्रशासन के द्वारा जल्दी ऐसे गुंडो के खिलाफ तत्काल प्रभावी कार्रवाई नहीं की. तो 30000 लोगों के साथ रामगढ़ में धरना दूंगा. ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई के लिए हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा. इस दौरान मुबारिकपर सरपंच भूपेंद्र सिंह, जवाहर तनेजा, नवलकिशोर मिश्रा, श्रीचन्द, गुरविंदर सिंह, संदीप जैन, गुरविंदर सिंह सहित अन्य ग्रामीण मौजद रहे .

सीओ सुनील शर्मा ने बताया कि ग्रामीणों की मांग पर जांच को एनईबी थानाप्रभारी दिनेश मीणा को सौंपा गया है. आरोपियों को चिन्हित कर लिया गया है और उनकी धरपकड़ के लिए दबीश दी जा रही है. जल्द ही आरोपी पुलिस के गिरफ्त में होंगे.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news