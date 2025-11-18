Alwar Road Accident: ढोल नगाड़ों के बीच गूंजी चीख-पुकार, हरियाणा कांस्टेबल की अलवर सड़क हादसे में दर्दनाक मौत

Alwar Road Accident: अलवर में सोमवार देर शाम दो अलग-अलग हादसे हुए. पहला हादसा अरावली विहार थाना क्षेत्र के समोला चौक पर हुआ, जिसमें हरियाणा पुलिस के एक कांस्टेबल की जान चली गई. दूसरा हादसा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर हुआ, जहां एक खाली ट्रक में अचानक आग लग गई.

शादी में आया था कांस्टेबल, पिकअप की टक्कर से मौत

अरावली विहार क्षेत्र के समोला चौक पर सोमवार शाम करीब 7 बजे हरियाणा पुलिस में तैनात कांस्टेबल रामकिशोर (उम्र करीब 35 वर्ष) अपनी बाइक से कहीं जा रहे थे. तभी तेज रफ्तार पिकअप ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. रामकिशोर पुत्र लल्लूराम, गांव सरेटा (तिजारा) के रहने वाले थे और नूंह जिले में कांस्टेबल थे. वे अलवर में अपने परिचित की शादी में शामिल होने आए थे.

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर खाली ट्रक में लगी आग

दूसरा हादसा दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के चैनल नंबर 144 पर हुआ. किशनगढ़ से कोटा जा रहा एक खाली ट्रक अचानक सड़क किनारे खड़ा था. शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रक के केबिन में आग लग गई. देखते-ही-देखते लपटें पूरी केबिन को चपेट में ले लिया और केबिन जलकर राख हो गया.

राहगीरों ने धुआं उठता देख तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी. दमकल की गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पा लिया. गनीमत रही कि ट्रक में ड्राइवर-क्लीनर कोई नहीं था, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

