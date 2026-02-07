Zee Rajasthan
Big Breaking: अलवर में भरभरा कर गिरा पहाड़, हजारों टन मलबे में दबने से पोकलैन ऑपरेटर की दर्दनाक मौत, पानी में फंसे शव को निकालने की जद्दोजहद जारी

Alwar News: रामगढ़ जिले के ओड़ेला क्षेत्र में खनन लीज पर काम के दौरान बड़ा हादसा हुआ है. खनन कार्य के दौरान अचानक पहाड़ का हिस्सा गिर गया, जिससे पोकलैन मशीन सहित ऑपरेटर पानी में डूब गया. ऊपर से भारी मलबा भी गिरने से स्थिति और गंभीर हो गई.

Published: Feb 07, 2026, 02:04 PM IST | Updated: Feb 07, 2026, 02:04 PM IST

Big Breaking: अलवर में भरभरा कर गिरा पहाड़, हजारों टन मलबे में दबने से पोकलैन ऑपरेटर की दर्दनाक मौत, पानी में फंसे शव को निकालने की जद्दोजहद जारी

Rajasthan Alwar News: राजस्थान के रामगढ़ जिले के ओड़ेला क्षेत्र में खनन कार्य के दौरान एक बड़ा और दुखद हादसा हुआ है. खनन लीज पर चल रहे काम के दौरान अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरक गया और गिर पड़ा. इस हादसे में पोकलैन (पोक्लेन) मशीन ऑपरेटर पानी से भरी गहरी खाई में समा गया. मशीन के साथ ही ऑपरेटर पानी में डूब गया और उसके बाद ऊपर से भारी मात्रा में मलबा और पत्थर गिरने से पूरी स्थिति और भी भयावह हो गई. यह हादसा इतना तेज था कि बचाव का कोई मौका नहीं मिल सका. खदान में पानी की गहराई और मलबे की भारी मात्रा ने रेस्क्यू को और चुनौतीपूर्ण बना दिया है.


मृतक की पहचान रामानंद तिवारी के रूप में हुई है, जो प्रकाशनाथ तिवारी के पुत्र थे और बिहार के निवासी थे. उनके बड़े भाई श्रीकांत तिवारी ने बताया कि रामानंद पिछले करीब साढ़े तीन महीने से इसी खनन लीज पर पोकलैन ऑपरेटर के पद पर काम कर रहे थे. वे परिवार की आजीविका चलाने के लिए राजस्थान में मजदूरी करने आए थे. यह हादसा उनके परिवार के लिए बहुत बड़ा सदमा है. रामानंद जैसे कई प्रवासी मजदूर खनन क्षेत्रों में जोखिम भरे काम करते हैं और ऐसी घटनाएं उनके परिवारों को हमेशा के लिए उजाड़ देती हैं.


हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन टीमें तुरंत हरकत में आ गईं. मौके पर एसडीआरएफ (राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल) की टीम पहुंची, जो भरतपुर से राजस्थान पुलिस की ओर से भेजी गई है. रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है, जिसमें मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है और पानी से भरी खाई में डूबे शव और मशीन के अवशेषों को निकालने की कोशिश की जा रही है. हालांकि, खबर लिखे जाने तक मृतक का शव और पोकलैन मशीन के अवशेष बरामद नहीं हो पाए हैं. रेस्क्यू टीमों को गहरे पानी, भारी मलबे और खदान की अस्थिर संरचना जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

घटनास्थल पर एंबुलेंस, पुलिस बल और सैकड़ों की संख्या में स्थानीय ग्रामीण जुटे हुए हैं. हादसे की खबर फैलते ही पूरा इलाका अफरा-तफरी से भर गया है. लोग चिंतित हैं और रेस्क्यू टीमों के काम को देख रहे हैं. कुछ ग्रामीण मजदूरों के परिवारों से जुड़े होने के कारण भावुक हो गए हैं. प्रशासन ने इलाके को सुरक्षित करने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है. जांचकर्ता हादसे के कारणों की पड़ताल कर रहे हैं, जिसमें खनन लीज की सुरक्षा मानकों का पालन न होने या प्राकृतिक अस्थिरता जैसी बातें शामिल हो सकती हैं.


यह हादसा एक बार फिर खनन क्षेत्रों में मजदूरों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करता है. राजस्थान सहित कई राज्यों में पत्थर, बालू और अन्य खनिजों की खदानों में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं. पहाड़ दरकना, मलबा गिरना या पानी में डूबने जैसी दुर्घटनाएं आम हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि नियमित निरीक्षण, सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल और उचित प्रशिक्षण से ऐसी घटनाओं को काफी हद तक रोका जा सकता है. इस हादसे के बाद प्रशासन से मांग उठ रही है कि खनन लीजधारियों पर सख्ती बरती जाए और मजदूरों के लिए बेहतर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.


रेस्क्यू अभियान जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही शव बरामद हो जाएगा. इस दुखद घटना में रामानंद तिवारी के परिजनों और पूरे मजदूर समुदाय के प्रति गहरी संवेदना है. प्रशासन स्थिति पर नजर रखे हुए है और आगे की जांच जारी रहेगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी.


