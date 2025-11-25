दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण टक्कर! वोल्वो बस ट्रक में घुसी, 2 की मौत, 31 घायल

Alwar News: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पिनान इंटरचेंज के पास शनिवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. अहमदाबाद से दिल्ली जा रही एक वोल्वो बस सुबह करीब 6 बजे सड़क किनारे खड़े ट्रक से जोरदार टकरा गई. हादसा इतना भीषण था कि दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 31 यात्री घायल हो गए.

सूचना मिलते ही राजगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. प्राथमिक उपचार के लिए सभी घायलों को तुरंत पिनान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. गंभीर रूप से घायल यात्रियों को इलाज के लिए अलवर रेफर किया गया.

जानकारी के अनुसार, वोल्वो बस शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी. हादसा तब हुआ जब बस ने एक्सप्रेसवे पर पंचर होने के कारण खड़े ट्रक में पीछे से घुसते हुए टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का आगे का हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया.

राहत कार्य के दौरान एंबुलेंस कम पड़ने से बचाव कार्य में दिक्कतें आईं. पुलिस व ग्रामीणों की मदद से भारी मशक्कत के बाद बस को ट्रक से अलग कर घायलों को बाहर निकाला गया. पुलिस अब हादसे के कारणों की जांच कर रही है.

दो मृतकों में से एक की पहचान हारून के रूप में हुई है, जो ट्रक में मजदूरी का काम करता था. उसका भाई तौफीक सूचना मिलते ही गांव से अलवर अस्पताल पहुंचा. तौफीक ने बताया कि उसके भाई हारून के छह बच्चे हैं और परिवार इस हादसे से सदमे में है. दूसरे मृतक की शिनाख्त पुलिस द्वारा की जा रही है.

