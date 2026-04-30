/दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर जल-जलकर मर गए 5 लोग, धधकती कार में दर्दनाक मौत से हड़कंप

Alwar Car Fire, Laxmangarh Expressway: अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र में मौजपुर के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है. यहां चलती कार में CNG गैस के रिसाव के चलते अचानक आग लग गई, जिससे कार में सवार एक ही परिवार के पांच लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई.

हादसे में कार चालक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर के एसएमएस अस्पताल रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है. जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के चैनपुर गांव निवासी एक परिवार वैष्णो देवी के दर्शन कर लौट रहा था. परिवार ने यह कार किराए पर ली हुई थी. जैसे ही वाहन मौजपुर के पास पहुंचा, अचानक CNG गैस का तेज रिसाव हुआ और देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई.

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बताया जा रहा है कि हादसे के समय अधिकांश सवार नींद में थे, जिसके चलते उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिल सका. हालांकि चालक विनोद कुमार किसी तरह कार से बाहर निकलने में सफल रहा, लेकिन वह भी करीब 80 प्रतिशत तक झुलस गया.

हादसे की सूचना मिलते ही लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक चालक को छोड़कर सभी सवारों की मौत हो चुकी थी. घटना की गंभीरता को देखते हुए अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी और डीएसपी कैलाश जिंदल भी मौके पर पहुंचे.

थाना प्रभारी नेकी राम ने बताया कि कार CNG और पेट्रोल दोनों से चलने वाली थी. प्रारंभिक जांच में गैस रिसाव को ही हादसे का कारण माना जा रहा है. आग इतनी भीषण थी कि शव पूरी तरह जल गए, जिससे पहचान करना मुश्किल हो गया है. मौके पर मेडिकल टीम को बुलाया गया है और मृतकों की पहचान के लिए डीएनए जांच कराई जाएगी.

पुलिस ने मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी है और मामले की जांच जारी है. यह हादसा एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा व्यवस्थाओं और वाहनों की तकनीकी जांच को लेकर कई सवाल खड़े करता है.

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