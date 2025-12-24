मेरठ के बाद राजस्थान में सनसनी, राजस्थान में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति को उतारा मौत के घाट, नीला ड्रम फिर बना गवाह

Rajasthan Blue Drum Murder Case: नाम लक्ष्मी... और काम राक्षसों वाले... रील में कहती थी कि "मर गई तो अलग बात है वरना जिंदा रही तो तुझे छोड़ने वालों में से नहीं"... लेकिन रियल लाइफ में इसी लक्ष्मी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया. मामला राजस्थान के अलवर जिले का है जहाँ खैरथल तिजारा के किशनगढ़बास में रहने वाले हंसराम का शव नीले रंग के ड्रम में मिला.आसपास पड़ोस में बदबू आने लगी तो घरवालों को भनक लगी कि ये बदबू उनकी छत से ही आ रही है.उधर घर की छत वाले पॉर्शन में किराये पर रहने वाला हंसराम, उसकी पत्नी लक्ष्मी उर्फ़ सुनीता और घर मालिक का बेटा जितेंद्र भी गायब थे.

पुलिस ने मौके पर जाकर सर्च किया तो ख़ुद पुलिस भी सन्न रह गई. पता चला यूपी के मेरठ में हुए हत्याकांड की तरह यहां भी एक लाश नीले ड्रम में छिपाई गई थी और ऊपर से एक पत्थर रखा गया था.ये लाश किसी और की नहीं बल्कि हंसराम की थी जो डेढ़ महीने पहले ही इस घर में अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ किराये पर रहने आया था. घर के मालिक का बेटा जितेंद्र और मृतक हंसराम की पत्नी फरार थे ये पुलिस के लिए बड़ी शक की सुई थी.हत्या धारदार हथियार से की गई थी और ऊपर से ड्रम में नमक डाला था.

बताया कि उन्होंने तो मदद के लिए किराए पर कमरा दिया था लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब हो जाएगा. बोली पानी की दिक्कत बताकर मेरे से नीले रंग का ड्रम लिया था लक्ष्मी उर्फ़ सुनीता ने कुछ दिन पहले ही मृतक हंसराम की पत्नी ने ये ड्रम मकान मालिक की पत्नी से ये कहकर लिया था कि पानी की दिक्क़त होती है छत पर. प्रेमी के साथ पति की हत्या करने वाली लक्ष्मी उर्फ़ सुनीता रील्स भी बनाती थी और कुछ रील्स में उसने पति के साथ भी डाली थी, हालांकि मृतक हंसराम के भाई ने बताया कि परिवार उसके रील्स बनाने से ख़ुश नहीं था और उन्होंने काफी बार मना भी किया था कि वो रील्स ना बनाए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

मृतक हंसराम और उसकी पत्नी का प्रेमी जितेंद्र ईंट के भट्टे पर साथ काम करते थे. जितेंद्र की पत्नी की मौत काफी साल पहले हो चुकी थी. आरोपी जितेंद्र और मृतक हंसराम की पत्नी के बीच रिश्ते यहीं से शुरू हो गए थे. ईंट के भट्टे का काम खत्म हुआ तो अपना तक हंस राम ने जितेंद्र को कहा कि वह अपने गांव उत्तर प्रदेश चला जाएगा. यह बात जितेंद्र को खटकी और उसे लगा कि अब उसकी और लक्ष्मी की मुलाकात नहीं हो पाएगी. ऐसे में उसने हंसराम को कहा कि वो उसके घर में कम किराए पर रह सकता है और उसकी वो नौकरी भी आसपास लगवा देगा. 17 अगस्त की वारदात से करीब डेढ़ महीने पहले ही हंसराम अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस घर में आया था जहां उसकी हत्या हुई. आसपास पड़ोस में बदबू आई तो पूरे मामले का खुलासा हुआ.

17 अगस्त को मकान की छत से बदबू आने पर मकान मालिक राजेश शर्मा की पत्नी मिथलेश ने पुलिस को कॉल किया था. मौके पर पहुंचे तो छत पर बने कमरे में नीला ड्रम रखा था. इसमें शव पड़ा मिला. शव पर नमक डाल रखा था. हंसराम का धारदार हथियार से गला काटा गया था.जितेंद्र और हंसराम की पत्नी लक्ष्मी के बीच ईंट भट्टे पर रहते हुए ही प्रेम-प्रसंग चल रहा था. जितेंद्र ने हंसराम को शराब पिलाकर अपना दोस्त बना लिया. अक्सर दोनों शाम को शराब पीते थे. इसी बहाने जितेंद्र बेरोक टोक सुनीता से मिलता रहता था.

भट्टे पर काम रुक गया तो हंसराम अपने परिवार के साथ यूपी लौटने की तैयारी करने लगा. ऐसे में जितेंद्र ने लक्ष्मी के साथ नजदीकियां रखने के लिए अपने घर पर किराए पर कमरा देने के लिए मना लिया. उसने हंसराम को वादा किया था कि कुछ दिनों में उसे कहीं और काम दिलवा देगा, लेकिन मन ही मन जितेंद्र उसे ठिकाने लगाने के बारे में सोच रहा था.

पुलिस हत्या की इस वारदात का जल्द पूरा खुलासा कर सकती है क्योंकि पुलिस ने आरोपियों को डिटेन कर लिया है ऐसी सूत्र सूचना है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंBikaner Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!