अलवर में IAS-ASP भाइयों के पिता के सूने मकान में चोरी, CCTV में कैद हुई वारदात

Alwar News: अलवर जिले में खेड़ली कस्बे में चोरों ने एक रिटायर्ड हेडमास्टर और प्रशासनिक सेवा में कार्यरत दो अधिकारियों एक IAS और एक एडिशनल एसपी के पिता के घर को निशाना बनाया.
Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले में खेड़ली कस्बे में चोरों ने एक रिटायर्ड हेडमास्टर के सूने मकान को निशाना बनाया. यह मकान प्रशासनिक सेवा में कार्यरत दो अधिकारियों- एक IAS और एक एडिशनल एसपी के पिता का है.
चोर बाउंड्री कूदकर मकान में घुसा और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया. पूरी घटना पास के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. घटना शनिवार देर रात करीब 12 बजे नर्सिंग कॉलोनी स्थित तुलसी स्कूल के पास की है.
चोरी जिस मकान में हुई, वह रिटायर्ड हेडमास्टर मानसिंह यादव का है, उनके दोनों बेटे वर्तमान में प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत हैं. एक बेटा नोएडा में एडिशनल एसपी के पद पर तैनात है, जबकि दूसरा बेटा और बहू IAS अधिकारी हैं.
पूरा परिवार फिलहाल दिल्ली में रहता है और समय-समय पर खेड़ली आता रहता है. रविवार सुबह पड़ोसियों ने मकान के मुख्य गेट का ताला टूटा हुआ देखा, जिसके बाद चोरी की जानकारी सामने आई. मकान मालिक और पड़ोसियों ने तुरंत खेड़ली पुलिस को सूचना दी.
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मकान मालिक के मौके पर न पहुंचने के कारण फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि चोरी में कितना और क्या-क्या सामान ले जाया गया है. सीसीटीवी फुटेज में चोर मेन गेट के साइड की दीवार फांदकर मकान में घुसता और बाद में चोरी का सामान लेकर वापस जाते हुए दिखाई दे रहा है.
फुटेज में यह भी सामने आया है कि भागते समय चोर मकान की बाउंड्री पर अपने जूते छोड़कर फरार हो गया. फिलहाल खेड़ली पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान करने और उसकी तलाश में जुटी हुई है.
