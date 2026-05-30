/कौन हैं अंतरराष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेटर जुबेर खान? जिनके खैरथल आने पर हुई दीवाली

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श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट 3T-20 सीरीज में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर लौटे जुबेर खान का रेलवे स्टेशन पर समर्थकों और खेल प्रेमियों ने खैरथल तिजारा में जोरदार स्वागत किया.
Khairthal Tijara News : खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़बास इलाके के बगथला गांव निवासी अंतरराष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट खिलाड़ी जुबेर खान के श्रीलंका से विजयी वापसी पर खैरथल में उत्साह और जश्न का माहौल देखने को मिला.
श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट 3T-20 सीरीज में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर लौटे जुबेर खान का रेलवे स्टेशन पर समर्थकों और खेल प्रेमियों ने जोरदार स्वागत किया. इस दौरान भारत माता की जय के नारों से माहौल गूंज उठा. रेलवे स्टेशन से डीजे और वाहनों के काफिले के साथ भव्य जुलूस निकाला गया, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए नई अनाज मंडी स्थित जिला बचाओ धरना स्थल पहुंचा.
वही किशनगढ़बास विधायक दीपचंद खैरिया ने साफा और माला पहनाकर जुबेर खान का सम्मान किया तथा मिठाई बांटकर खुशी जाहिर की. जुबेर खान ने बताया कि 26 से 28 मई तक श्रीलंका के कोलंबो में आयोजित इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट 3T-20 सीरीज में उन्होंने ऑलराउंडर के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व किया.
जुबेर खान ने कहा कि ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचना उनके लिए गर्व की बात है और वे युवाओं के लिए प्रेरणा बनना चाहते हैं।
ग्रामीण आंचल की तंग गलियों और शारीरिक चुनौतियों को मात देकर अंतरराष्ट्रीय पटल पर देश का तिरंगा लहराने वाले जुबेर खान उस हर एक युवा के लिए एक जीती-जागती मिसाल बन चुके हैं, जो अपनी कमियों को किस्मत का दोष मानकर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाते हैं. खैरथल की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब और अपनों का ये लाड-प्यार इस बात का गवाह है कि जब हौसले बुलंद हों, तो हर बाधा घुटने टेक ही देती है. श्रीलंका की धरती पर इतिहास रचकर लौटे जुबेर ने न सिर्फ मरुधरा की माटी का मान बढ़ाया है, बल्कि ये भी साबित कर दिया है कि खाटी प्रतिभाएं किसी परिचय की मोहताज नहीं होती है.
आपको बता दें कि इंटरनेशनल व्हीलचेयर क्रिकेट 3T-20 सीरीज शारीरिक रूप से दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए होने वाली एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्रतियोगिता है. ये टी-20 क्रिकेट का ही एक विशेष रूप है, जिसे व्हीलचेयर पर बैठकर खेला जाता है.
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