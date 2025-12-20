जिंदा फौजी को कागजों में कर दिया मृत! खैरथल में सरकारी रिकॉर्ड में तगड़ी चूक

Zee Rajasthan
Alwar  News: राजस्थान में अलवर के खैरथल जिले में सरकारी तंत्र की गंभीर खामियों और पारिवारिक साजिश का एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या देश की सेवा में तैनात जवानों की पहचान भी सुरक्षित है.

Published: Dec 20, 2025, 12:16 PM IST | Updated: Dec 20, 2025, 12:16 PM IST

Alwar News: खैरथल जिले में सरकारी तंत्र की गंभीर खामियों और पारिवारिक साजिश का एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने न सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या देश की सेवा में तैनात जवानों की पहचान भी सुरक्षित है.

मामला खैरथल जिले के सिवाना गांव का है, जहां के रहने वाले महेंद्र पिछले 12 सालों से देश की सीमाओं की सुरक्षा में तैनात हैं. वर्ष 2013 महेंद्र ITBP में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. लेकिन हैरानी की बात यह है कि करीब एक साल पहले महेंद्र को कागज़ों में मृत घोषित कर दिया गया, कागजों में मृत महेंद्र फौज में अपनी सक्रिय ड्यूटी निभा रहे थे.

महेंद्र ने आरोप लगाया है कि ये सब उनके ही परिवारजनों ने किया. फर्जी एफिडेविट तैयार कर उसे और उसकी पत्नी को मृत दिखाया गया और इसी दस्तावेज के आधार पर उनका और उनकी पत्नी सोनम का नाम परिवार के जन आधार कार्ड से डिलीट करवा दिया गया. जन आधार से नाम हटते ही महेंद्र और उनके परिवार की ज़िंदगी पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गई.

राजस्थान सरकार की लगभग सभी जनकल्याणकारी योजनाएं जन आधार से जुड़ी होने के कारण परिवार किसी भी सरकारी सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहा है. राशन, स्वास्थ्य योजनाएं, बच्चों की छात्रवृत्ति सब कुछ ठप हो चुका है. इतना ही नहीं महेंद्र के बच्चों के लिए मूल जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज बनवाना भी मुश्किल हो गया है.

जन आधार प्रणाली में एक बार नाम डिलीट हो जाने के बाद उसे दोबारा जोड़ने और खुद को जिंदा साबित करने के लिए फौजी जब भी छुट्टी आता है उसका पूरा समय सिर्फ खुद को जिंदा साबित करने में लग जाता है.


AAO के साथ मारपीट करने वाले वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ FIR दर्ज, नाक तोड़ने के लगे आरोप!
Khairthal News: राजस्थान के खैरथल-तिजारा जिले के मातौर गांव में स्थित महात्मा गांधी स्कूल में हुई मारपीट की घटना में एक नया अपडेट सामने आया है. मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित एएओ की शिकायत पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वाइस प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है.

बता दें कि स्कूल में किसी प्रशासनिक काम को लेकर वाइस प्रिंसिपल करण सिंह और एएओ अरुण कुमार शर्मा के बीच पहले बहस हुई थी. बहस इतनी बढ़ गई कि इसने एक हिंसक रूप ले लिया. आरोप है कि इसके बाद वाइस प्रिंसिपल ने एएओ को एक कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया और उनके साथ मारपीट की. स्कूल जैसे संस्थान में हुई इस घटना ने मौके पर मौजूद सभी लोगों को हैरान कर दिया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Alwar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

