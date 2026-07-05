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जयपुर से प्रेमी संग निकली युवती खेड़ली में मिली, बाजार में मचा हंगामा

Kherli: जयपुर से अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर निकली युवती को उसके परिजनों ने खेड़ली कस्बे में खोज निकाला. दोनों को रेलवे स्टेशन के पास देखे जाने की सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे, जहां जमकर हंगामा हुआ. सूचना पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई और बाद में युवती को संबंधित थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया.

Edited byAnsh RajReported byJugal Kishore
Published: Jul 05, 2026, 04:42 PM|Updated: Jul 05, 2026, 04:42 PM
जयपुर से प्रेमी संग निकली युवती खेड़ली में मिली, बाजार में मचा हंगामा
Image Credit: AI GeneratedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Alwar News: अलवर जिले के खेड़ली कस्बे में शुक्रवार शाम उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब जयपुर से अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर निकली एक युवती को उसके परिजनों ने रेलवे स्टेशन के पास खोज निकाला. युवती अपने प्रेमी के साथ कार में मौजूद थी. परिजनों के मौके पर पहुंचने के बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई और देखते ही देखते घटनास्थल पर हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करते हुए दोनों पक्षों को थाने ले गई. घटना के दौरान बाजार में बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए, जिससे कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण बना रहा.


तीन दिन पहले घर से निकली थी युवती

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जानकारी के अनुसार जयपुर निवासी युवती का भरतपुर जिले के भुसावर निवासी एक युवक के साथ प्रेम संबंध बताया जा रहा है. दोनों तीन दिन पहले बिना परिजनों को बताए घर से निकल गए थे. युवती के परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और जयपुर के खो नागोरियान थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी. इसी बीच शुक्रवार शाम किसी व्यक्ति ने दोनों को खेड़ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर-2 के पास देखने की सूचना परिजनों को दी.


परिजनों के पहुंचते ही बढ़ा विवाद

सूचना मिलते ही युवती के परिजन कार लेकर खेड़ली पहुंचे. बताया जाता है कि युवती ने अपने पिता की कार को दूर से ही पहचान लिया, जिसके बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान दोनों पक्षों की कारों में हल्की टक्कर भी हो गई. परिजनों ने युवक को पकड़ने का प्रयास किया तो युवती उसके बचाव में सामने आ गई. इस दौरान युवती की अपने पिता और भाई से भी तीखी बहस और धक्का-मुक्की हुई.


युवती ने परिवार के साथ जाने से किया इनकार

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक और युवती एक-दूसरे से लिपट गए और अलग होने से इनकार कर दिया. युवती का कहना था कि दोनों बालिग हैं और एक ही समाज से संबंध रखते हैं. उसने आरोप लगाया कि परिवार उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें अलग करना चाहता है. सड़क पर हुए इस घटनाक्रम को देखने के लिए बाजार में लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिससे कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ.


पुलिस ने संभाली स्थिति, संबंधित थाने को सौंपी युवती

हंगामे की सूचना मिलने पर खेड़ली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाइश देकर थाने ले गई. पूछताछ के दौरान परिजनों ने बताया कि युवती की गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले से जयपुर के खो नागोरियान थाने में दर्ज है. इसके बाद खेड़ली पुलिस ने संबंधित थाना पुलिस से संपर्क किया. आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद युवती को संबंधित थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया. पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई दर्ज प्रकरण और दोनों पक्षों के बयानों के आधार पर की जाएगी. मामले की जांच जारी है और सभी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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