ढाई लाख का टेंडर बना मौत का सौदा! अफसरों की चेतावनी दरकिनार, ठेकेदार ने रात में की टंकी गिराने की कोशिश

Water tank demolition Attempt: जलदाय विभाग की घोर लापरवाही और ठेकेदार की मनमानी ने एक बड़े हादसे को न्योता दे दिया. जिस जर्जर पानी की टंकी को सुरक्षित तरीके से हटाने के लिए करीब ढाई लाख रुपए का टेंडर जारी किया गया था, उसी टंकी को नियम-कायदों की धज्जियां उड़ाते हुए ठेकेदार ने रातों-रात गिराने की खतरनाक कोशिश कर डाली.

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि विभाग के सहायक अभियंता (AEN) और कनिष्ठ अभियंता (JEN) द्वारा स्पष्ट रूप से मना करने के बावजूद ठेकेदार ने टंकी के पिलरों को नीचे से तोड़ना शुरू कर दिया जो सीधे तौर पर एक बड़े हादसे को आमंत्रण देने जैसा था.

जैसे ही इस खतरनाक कार्रवाई की भनक मोहल्ले के लोगों को लगी, इलाके में अफरा-तफरी मच गई. सैकड़ों ग्रामीण मौके पर जुट गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया. हालात बिगड़ते देख पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा और काम को तुरंत रुकवाया गया. मौके पर पहुंचे जलदाय विभाग के सहायक अभियंता जैकी शर्मा ने ठेकेदार को फटकार लगाते हुए पूछा कि स्पष्ट नोटिस और मना करने के बावजूद आखिर किसके इशारे पर यह जानलेवा कार्रवाई की जा रही थी.

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ग्रामीणों का कहना है कि टंकी के नीचे और आसपास घनी आबादी है. अगर यह टंकी अनियंत्रित तरीके से गिरती, तो कई घर इसकी चपेट में आ सकते थे और एक भयावह हादसा हो सकता था.



यह पूरा मामला न केवल ठेकेदार की लापरवाही, बल्कि विभागीय निगरानी की गंभीर विफलता को भी उजागर करता है. सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी चूक पर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, या फिर हर बार की तरह इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा?

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