/अलवर में दिनदहाड़े फ्लैट से लाखों के जेवर और नकदी चोरी, CCTV में वारदात कैद

Rajasthan Crime: राजस्थान के अलवर के अपनाघर शालीमार आवासीय सोसायटी के जी-प्लस-2 परिसर में शुक्रवार को दिनदहाड़े चोरी की वारदात सामने आई. चोर एक फ्लैट का दरवाजा तोड़कर लाखों रुपये के जेवरात और नकदी चोरी कर ले गए. घटना के बाद सोसायटी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.

ससुराल से लौटने के बाद हुआ चोरी का खुलासा

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फ्लैट मालकिन सुधि शर्मा ने बताया कि वह अपने पति नवीन शर्मा के साथ ससुराल गई थीं. वापस लौटने पर फ्लैट का मुख्य दरवाजा खुला मिला और अंदर सामान बिखरा हुआ था. जांच करने पर चोरी का पता चला. चोरी की सूचना पुलिस को दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. वहीं सोसायटी में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. फुटेज में कैप पहने कुछ संदिग्ध लोग फ्लैट की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं.

फ्लैट मालकिन का स्वीपरों पर चोरी का संदेह

सुधि शर्मा ने सोसायटी में काम करने वाले कुछ स्वीपरों पर चोरी का संदेह जताया है. उनका कहना है कि सोसायटी में पहले भी चोरी की चार घटनाएं हो चुकी हैं और उन्हें स्वीपरों पर शक है. उन्होंने दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज में उन्होंने एक स्वीपर को पहचान लिया है. हालांकि, इन आरोपों की पुलिस स्तर पर अभी पुष्टि नहीं हुई है.

CCTV फुटेज के आधार पर संदिग्धों की तलाश शुरू

परिजनों के अनुसार, चोर फ्लैट से करीब 18 ग्राम सोने के दो जोड़ी टॉप्स, 54 ग्राम सोने की चार चूड़ियां, दो जोड़ी चांदी की पायल, 25 चांदी के सिक्के, दो चांदी की चेन, दो चांदी की अंगूठियां, दो चांदी के ब्रेसलेट और 26 हजार रुपये नकद चोरी कर ले गए. इसी दौरान शुक्रवार दोपहर सोसायटी के एक अन्य फ्लैट के भी ताले टूटे मिले. इससे सोसायटी के लोगों में दहशत और नाराजगी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की पहचान कर उनकी तलाश शुरू कर दी है.