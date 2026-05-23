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क्या तरबूज और भुट्टे ने कर दिखाया कमाल ? अलवर के जितेंद्र ने एशियाई रजत पदक जीता

Asian Powerlifting Silver Medal: राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले युवा पावरलिफ्टर जितेंद्र शर्मा ने हाल ही में चीन में आयोजित ‘एशियाई जूनियर पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप’ में रजत पदक (Silver Medal) जीतकर भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है.

Edited byAman SinghReported byZee Rajasthan Web Team
Published: May 23, 2026, 07:10 PM|Updated: May 23, 2026, 07:10 PM
क्या तरबूज और भुट्टे ने कर दिखाया कमाल ? अलवर के जितेंद्र ने एशियाई रजत पदक जीता
Image Credit: Asian Powerlifting Silver Medal

Alwar News: खेल के मैदान में जज्बे और जुनून का कोई विकल्प नहीं होता है. राजस्थान के अलवर जिले के रहने वाले युवा पावरलिफ्टर जितेंद्र शर्मा ने इसे साबित कर दिखाया है. हाल ही में चीन में आयोजित ‘एशियाई जूनियर पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप’ में जितेंद्र ने न केवल हिस्सा लिया, बल्कि रजत पदक (Silver Medal) जीतकर भारत का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है. जितेंद्र की यह जीत सामान्य नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक कड़ा संघर्ष और अटूट संकल्प की कहानी छिपी है.

जितेंद्र शर्मा 8 मई को चीन में आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रवाना हुए थे. 14 मई को उन्होंने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया. हालांकि, उनके लिए यह सफर काफी चुनौतीपूर्ण रहा. जितेंद्र ने बताया कि चीन में उन्हें अपने अनुकूल शाकाहारी भोजन की भारी कमी महसूस हुई. वहां की परिस्थितियों के आगे घुटने टेकने के बजाय उन्होंने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया.

एक एथलीट के लिए सही डाइट बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन जितेंद्र ने हार नहीं मानी. उन्होंने लगातार 7 दिनों तक केवल तरबूज और उबले हुए मक्का (भुट्टे) खाकर अपना गुजारा किया. बिना किसी शिकायत के, इसी डाइट के सहारे उन्होंने अपनी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस को जारी रखा. उनकी यह तपस्या अंततः रंग लाई और उन्होंने एशियन स्तर पर पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया.

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जितेंद्र के कोच और अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी आशीष जैमन ने बताया कि जितेंद्र पिछले 5 वर्षों से लगातार मेहनत कर रहे हैं. वे पांच बार राष्ट्रीय स्तरीय चैंपियनशिप में विजेता रह चुके हैं. कोच के अनुसार, जितेंद्र का अगला लक्ष्य गोल्ड मेडल जीतना है. फिलहाल उनकी नजरें जून में हैदराबाद में होने वाली नेशनल लेवल चैंपियनशिप पर हैं. यदि वहां वे पदक जीतने में सफल रहते हैं, तो सितंबर-अक्टूबर में होने वाली कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप के लिए उनका चयन पक्का हो सकता है.

अपनी स्वदेश वापसी पर अलवर पहुंचने पर जितेंद्र शर्मा का भव्य स्वागत किया गया. स्थानीय खेल प्रेमियों, परिवार और उनके कोच ने उन्हें फूल-मालाओं से लादकर बधाई दी. जितेंद्र की यह सफलता आने वाले समय में जिले के कई युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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