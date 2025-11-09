प्याज के गिरते दामों पर गरमाई सियासत, जितेंद्र सिंह ने सरकार पर साधा निशाना

Alwar News: अलवर जिले की प्याज मंडी में शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों और व्यापारियों से मुलाकात कर प्याज के लगातार गिरते दामों पर चर्चा की. इस दौरान किसानों ने अपनी पीड़ा मंत्री के सामने खुलकर रखी.
Alwar News: राजस्थान के अलवर जिले की प्याज मंडी में शनिवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों और व्यापारियों से मुलाकात कर प्याज के लगातार गिरते दामों पर चर्चा की. इस दौरान किसानों ने अपनी पीड़ा मंत्री के सामने खुलकर रखी. उन्होंने कहा कि प्याज के दाम इतने नीचे आ गए हैं कि अब लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है.
खेतों में दिन-रात मेहनत करने के बावजूद फसल का उचित मूल्य न मिल पाने से किसानों के सामने आर्थिक संकट गहराता जा रहा है. किसानों ने कहा कि प्याज अब हमें रुला रही है, क्योंकि उत्पादन लागत भी पूरी नहीं हो रही. वहीं जितेंद्र सिंह ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि अलवर में दो-दो मंत्री (एक केंद्रीय और एक राज्य स्तर के) होने के बावजूद किसान और व्यापारी बेहाल हैं.
उन्होंने आरोप लगाया कि ये मंत्री किसानों की आवाज केंद्र तक नहीं पहुंचा पा रहे और न ही प्याज उत्पादकों को राहत या सब्सिडी दिलाने की दिशा में कोई कदम उठा रहे हैं. जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंचों से किसानों की आमदनी दोगुनी करने का दावा करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि किसानों को अपने उत्पाद का वाजिब दाम भी नहीं मिल रहा.
उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से मांग की कि प्याज उत्पादकों के लिए तत्काल राहत पैकेज की घोषणा की जाए. चर्चा के दौरान किसानों और व्यापारियों ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि वे जयपुर कूच कर धरना प्रदर्शन करेंगे, ताकि सरकार से अपने सवालों के जवाब मांग सकें. इस मौके पर विधायक ललित यादव, किसान नेता और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे.
