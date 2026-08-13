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मौत को न्योता देता अलवर का जोधावास स्कूल! जर्जर भवन की छत गिरी, बच्चों में हड़कंप

Alwar News: अलवर के थानागाजी क्षेत्र के जोधावास राजकीय स्कूल में जर्जर छत की पट्टी गिरने से बड़ा हादसा टल गया. घटना के समय बच्चे मौजूद नहीं थे. ग्रामीणों ने भवन, शिक्षकों की कमी और बारिश में रूपारेल नदी पार कर स्कूल पहुंचने जैसी समस्याओं पर नाराजगी जताई.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Jugal Kishore
Published:Aug 13, 2026, 02:05 PM IST | Updated:Aug 13, 2026, 02:05 PM IST
मौत को न्योता देता अलवर का जोधावास स्कूल! जर्जर भवन की छत गिरी, बच्चों में हड़कंप
Image Credit: Alwar News

Alwar News: थानागाजी क्षेत्र के ग्राम जोधावास स्थित राजकीय विद्यालय में गुरुवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब जर्जर भवन की छत की एक पट्टी अचानक भरभराकर नीचे आ गिरी. गनीमत रही कि घटना के समय वहां कोई बच्चा मौजूद नहीं था. यदि विद्यार्थी उस समय मौके पर होते तो बड़ा हादसा हो सकता था. घटना के बाद विद्यार्थियों, अभिभावकों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है.

पहले से जर्जर घोषित है स्कूल भवन

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ग्रामीणों के अनुसार विद्यालय भवन को पहले ही जर्जर घोषित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब तक इसे ध्वस्त नहीं किया गया है. यही वजह है कि स्कूल परिसर में बच्चों की सुरक्षा को लेकर लगातार चिंता बनी हुई है. ग्रामीणों का कहना है कि जर्जर भवन को लेकर कई बार प्रशासन और शिक्षा विभाग को अवगत कराया गया, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ.

जर्जर कमरे में चल रहा ग्राम पंचायत कार्यालय

ग्रामीणों ने बताया कि स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि जर्जर भवन के एक कमरे में ग्राम पंचायत कार्यालय संचालित किया जा रहा है. इसके अलावा विद्यालय परिसर में दोनों जर्जर भवनों के बीच एक हैंडपंप लगा हुआ है. बच्चे इसी हैंडपंप से पानी पीने के लिए आते हैं. ऐसे में जर्जर भवन के आसपास बच्चों की आवाजाही कभी भी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती है.

ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि प्रशासन और शिक्षा विभाग आखिर किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार क्यों कर रहे हैं.

सीनियर सेकेंडरी का दर्जा, लेकिन शिक्षक पूरे नहीं

ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि विद्यालय की स्थिति लंबे समय से खराब है. करीब चार वर्ष पहले स्कूल को सीनियर सेकेंडरी का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब तक एक भी व्याख्याता का पद स्वीकृत नहीं हुआ है. विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद भी खाली है.

जानकारी के अनुसार द्वितीय श्रेणी शिक्षकों के पांच पद रिक्त हैं, जबकि वर्तमान में केवल एक द्वितीय श्रेणी शिक्षक कार्यरत है. ऐसे में तृतीय श्रेणी के शिक्षकों को ही 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाने की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है.

तीन कमरों में चल रही 12वीं तक की पढ़ाई

विद्यालय में विद्यार्थियों के बैठने के लिए केवल तीन कमरे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि बारिश के दौरान इन कमरों की छत से पानी टपकता है. ऐसे में 12वीं कक्षा तक संचालित विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए पर्याप्त कक्ष और अन्य जरूरी सुविधाएं नहीं होना चिंता का विषय है.

ग्रामीणों ने कहा कि भवन की हालत के साथ-साथ शिक्षकों की कमी और कमरों की समस्या भी बच्चों की पढ़ाई को प्रभावित कर रही है.

बारिश में नदी पार कर स्कूल पहुंचते हैं बच्चे

जोधावास स्कूल की परेशानी केवल भवन तक सीमित नहीं है. ग्रामीणों के अनुसार विद्यालय पहुंचने के लिए बच्चों को रूपारेल नदी पार करनी पड़ती है. नदी पर पुलिया नहीं होने के कारण बरसात के दिनों में बच्चों के लिए स्कूल पहुंचना मुश्किल हो जाता है.

ग्रामीणों का दावा है कि चार महीने के बरसाती मौसम में बच्चे मुश्किल से 20 दिन ही विद्यालय पहुंच पाते हैं. इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी सीधा असर पड़ता है.

अधिकारियों को ज्ञापन, अब तक मिले आश्वासन

ग्रामीणों ने बताया कि स्कूल की समस्याओं को लेकर एसडीएम, जिला कलेक्टर और स्थानीय विधायक को कई बार ज्ञापन दिए जा चुके हैं. इसके बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है. ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें लगातार आश्वासन मिलते रहे, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति में अपेक्षित बदलाव नहीं आया.

खेलों में राज्य स्तर तक पहुंचे विद्यार्थी

इन तमाम समस्याओं के बीच विद्यालय के कई विद्यार्थियों ने खेल प्रतियोगिताओं में राज्य स्तर तक पहुंचकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है. ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल में खेल मैदान तक की पर्याप्त सुविधा नहीं है. इसके बावजूद बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को अब तक प्रमाण पत्र भी नहीं मिले हैं.

कार्रवाई नहीं हुई तो स्कूल नहीं जाएंगे बच्चे

छत की पट्टी गिरने की घटना के बाद विद्यार्थियों और अभिभावकों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. ग्रामीणों ने साफ कहा है कि जर्जर भवन को हटाने, स्कूल की मूलभूत सुविधाओं में सुधार करने और शिक्षकों की कमी दूर करने सहित उनकी मांगों पर कार्रवाई जरूरी है. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जब तक समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक बच्चे विद्यालय नहीं जाएंगे.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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