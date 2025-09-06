Zee Rajasthan
अलवर में काली मोरी अंडरपास का मुद्दा सुलझा, अब रेल मंत्री की घोषणा से लोगों में जागी उम्मीद

Alwar News: राजस्थान में अलवर का बहुप्रतीक्षित काली मोरी अंडरपास अब कागजों से निकलकर धरातल पर उतरने की ओर बढ़ता दिख रहा है. लंबे समय से अटके इस प्रोजेक्ट को लेकर सरकार भले ही बड़े-बड़े दावे करती रही हो लेकिन हकीकत यह रही कि मामला फाइलों में ही घूमता रहा. 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Swadesh kapil
Published: Sep 06, 2025, 01:49 PM IST | Updated: Sep 06, 2025, 01:49 PM IST

अलवर में काली मोरी अंडरपास का मुद्दा सुलझा, अब रेल मंत्री की घोषणा से लोगों में जागी उम्मीद

Alwar News: शहर का बहुप्रतीक्षित काली मोरी अंडरपास अब कागजों से निकलकर धरातल पर उतरने की ओर बढ़ता दिख रहा है. लंबे समय से अटके इस प्रोजेक्ट को लेकर सरकार भले ही बड़े-बड़े दावे करती रही हो लेकिन हकीकत यह रही कि मामला फाइलों में ही घूमता रहा.

अब केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री की पहल और रेल मंत्री ने हाल ही में घोषणा की है कि 120 करोड़ की लागत से यह काम पूरा किया जाएगा, जिसमें काली मोरी फाटक स्थित अंडरपास भी शामिल है.

गौरतलब है कि जून 2022 में अंडरपास का काम शुरू हुआ था. इसी साल दिसंबर तक यह काम पूरा करना था लेकिन थोड़े दिनों बाद ही यह काम बंद हो गया. अंडर पास बनने से अलकापुरी, बैंक कॉलोनी, फ्रेंड्स कॉलोनी, मोती नगर, हीरावास , अंबेडकर नगर जाने का शॉर्ट रास्ता मिलेगा वहीं आदि कॉलोनीयों के लोगों को फायदा होगा. इसके अलावा जयपुर डिस्कॉम, औद्योगिक इकाइयों, एवं आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों को भी राहत मिलेगी. वहीं करीब डेढ़ किलोमीटर का चक्कर घटकर इसकी दूरी महज 200 मीटर रह जाएगी.

स्थानीय लोगों का कहना है कि इस अंडरपास को लेकर उन्हें सालों से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय निवासी ताराचंद, हुकुमचंद और महेंद्र सैनी ने बताया कि यहां आईटीआई और कॉलेज है, जहां रोजाना सैकड़ों छात्र-छात्राएं अपनी जान जोखिम में डालकर रेल की पटरी पार करते हैं.

इतना ही नहीं, रेलवे द्वारा पहले से मौजूद रास्ता भी बंद कर दिया गया. जिससे अब लोगों को करीब 3 किलोमीटर लंबा चक्कर लगाकर जाना पड़ता है.


लोगों ने सवाल उठाया है कि घोषणा तो बार-बार होती है, लेकिन धरातल पर काम कब शुरू होगा. फिलहाल रेल मंत्री की इस ताजा घोषणा ने स्थानीय निवासियों की उम्मीदें जगाई हैं. मगर यह देखना बाकी है कि यह सपना कब हकीकत में बदलेगा.

