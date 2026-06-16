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मोहम्मद फराज ने उगले ऐसे क्या राज, सीधे हरियाणा से गिरफ्तार हुआ शाकिर मेव? जानें पूरी इनसाइड स्टोरी

Khairthal News: मध्य प्रदेश ATS और केंद्रीय एजेंसियों ने खैरथल-तिजारा के नाखनोल गांव निवासी शाकिर मेव को हिरासत में लिया है. जांच एजेंसियां संदिग्ध नेटवर्क, विदेशी संपर्कों, टेलीग्राम-व्हाट्सएप गतिविधियों और फंडिंग कड़ियों की जांच कर रही हैं.
 

Edited bySandhya YadavReported byKuldeep malwar
Published: Jun 16, 2026, 01:29 PM|Updated: Jun 16, 2026, 01:29 PM
मोहम्मद फराज ने उगले ऐसे क्या राज, सीधे हरियाणा से गिरफ्तार हुआ शाकिर मेव? जानें पूरी इनसाइड स्टोरी
Image Credit: Khairthal News

Khairthal News: खैरथल-तिजारा जिले में आतंकवाद से जुड़े संदिग्ध नेटवर्क की जांच के तहत मध्य प्रदेश एटीएस और केंद्रीय एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए टपूकड़ा थाना क्षेत्र के नाखनोल गांव निवासी 32 वर्षीय शाकिर मेव को हिरासत में लिया है. एजेंसियों ने उसे हरियाणा के नूंह जिले के रेवासन गांव से पकड़कर पूछताछ शुरू की है. इस कार्रवाई के बाद जांच एजेंसियों ने उसके पैतृक घर पर भी तलाशी अभियान चलाया और कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाने का प्रयास किया.

संदिग्ध नेटवर्क में अहम भूमिका निभाने का दावा

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जांच एजेंसियों के अनुसार शाकिर मेव पर संदिग्ध गतिविधियों से जुड़े एक नेटवर्क के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का संदेह है. एटीएस का दावा है कि वह नेटवर्क के संपर्कों को बनाए रखने, गतिविधियों के समन्वय और भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा था. हालांकि जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और एजेंसियां उससे लगातार पूछताछ कर रही हैं.

विशेष न्यायालय ने 20 जून तक रिमांड पर भेजा

कार्रवाई के बाद शाकिर मेव को सहारनपुर निवासी नईम अब्दुल्ला शेख के साथ विशेष न्यायालय में पेश किया गया. सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों आरोपियों को 20 जून तक एटीएस रिमांड पर भेजने के आदेश दिए. रिमांड अवधि के दौरान जांच एजेंसियां दोनों से गहन पूछताछ कर नेटवर्क की गतिविधियों और अन्य संभावित कड़ियों की जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगी.

भोपाल गिरफ्तारी से मिले थे अहम सुराग

सूत्रों के अनुसार यह पूरी कार्रवाई भोपाल से गिरफ्तार किए गए मोहम्मद फराज से पूछताछ के दौरान सामने आए महत्वपूर्ण सुरागों के आधार पर की गई है. फराज से मिली जानकारी के बाद एजेंसियों ने विभिन्न राज्यों में सक्रिय संदिग्ध संपर्कों की जांच शुरू की, जिसके बाद शाकिर मेव तक पहुंचने में सफलता मिली.

विदेशी संपर्क और ऑनलाइन नेटवर्क की जांच

जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की पहचान करने में जुटी हुई हैं. इसके अलावा विदेशी संपर्कों, सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से संचालित गतिविधियों की भी गहन जांच की जा रही है. विशेष रूप से टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए होने वाले संवाद, संभावित फंडिंग स्रोतों और नेटवर्क के विस्तार से जुड़े पहलुओं को खंगाला जा रहा है.

भिवाड़ी क्षेत्र में डेढ़ साल में तीसरी बड़ी कार्रवाई

गौरतलब है कि पिछले करीब डेढ़ वर्ष के दौरान भिवाड़ी क्षेत्र में आतंकवाद संबंधी जांच से जुड़ी यह तीसरी बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है. इससे पहले भी केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियां क्षेत्र में कई संदिग्ध गतिविधियों को लेकर कार्रवाई कर चुकी हैं.

पुलिस ने दिया पूरा सहयोग

भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि केंद्रीय एजेंसियों को आवश्यक सुरक्षा और प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि पूरी कार्रवाई एटीएस द्वारा संचालित की जा रही है और स्थानीय पुलिस जांच एजेंसियों को आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है. फिलहाल मामले की जांच जारी है और एजेंसियां इससे जुड़े अन्य संभावित कनेक्शनों की पड़ताल में जुटी हुई हैं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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