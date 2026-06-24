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Khairthal News: गर्मियों के मौसम में आम लोगों की पहली पसंद बन जाता है, लेकिन क्या बाजार में बिक रहा हर आम प्राकृतिक रूप से पका हुआ है? खैरथल तिजारा और किशनगढ़ क्षेत्र में की गई पड़ताल ने एक चिंताजनक तस्वीर सामने रखी है. यहां प्रतिबंधित रसायन कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल कर आम, केला और पपीता जैसे फलों को कृत्रिम रूप से तेजी से पकाकर बाजार में बेचा जा रहा है.
यह मामला केवल खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों की सेहत के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर रहा है.
गोदामों में मिली कार्बाइड की पुड़ियां
पड़ताल के दौरान कई गोदामों में कच्चे आमों के कार्टनों के बीच कैल्शियम कार्बाइड की पुड़ियां रखी हुई मिलीं. जांच के दौरान किए गए स्ट्रिंग ऑपरेशन में एक दुकानदार ने स्वीकार किया कि कच्चे आमों को मात्र तीन दिन में पीला और बिक्री योग्य बनाने के लिए इस रसायन का उपयोग किया जाता है.
जानकारी के अनुसार, एक कैरेट में 5 से 10 पुड़ियां तक रखी जाती हैं, जिससे फलों के पकने की प्रक्रिया अस्वाभाविक रूप से तेज हो जाती है. इससे फल बाहर से पके हुए दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो जाते हैं.
स्वास्थ्य विभाग ने माना गंभीर खतरा
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अरविंद गेट ने इस मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि कैल्शियम कार्बाइड एक प्रतिबंधित रसायन है और इसकी शिकायत मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
डॉ. अरविंद गेट ने कहा, "कैल्शियम कार्बाइड एक प्रतिबंधित रसायन है. ऐसे फलों के सेवन से उल्टी, चक्कर आना, पेट दर्द, जी मिचलाना और बेहोशी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. लंबे समय तक इसका सेवन करने पर गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है. शिकायत मिलने पर संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."
डॉक्टर का मानना है कि खाद्य पदार्थों में ऐसे रसायनों का उपयोग उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, इसलिए इनके उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है.
कार्रवाई के दावों पर उठ रहे सवाल
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब गोदामों में खुलेआम प्रतिबंधित रसायनों के जरिए फल पकाए जा रहे हैं, तो संबंधित विभागों की नियमित निगरानी और कार्रवाई कहां है?
स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी है कि ऐसे मामलों में कार्रवाई की बातें तो अक्सर सामने आती हैं, लेकिन कई बार मामले आगे बढ़ने से पहले ही ठंडे बस्ते में चले जाते हैं. ऐसे में कुछ व्यापारी अधिक मुनाफे के लिए उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य से समझौता करते दिखाई देते हैं.
क्या है कैल्शियम कार्बाइड?
कैल्शियम कार्बाइड एक रासायनिक पदार्थ है जो पानी के संपर्क में आते ही प्रतिक्रिया करता है और एसिटिलीन गैस छोड़ता है. यही गैस फलों के पकने की प्रक्रिया को तेज कर देती है. इसी वजह से कुछ व्यापारी जल्दी मुनाफा कमाने के लिए इसका उपयोग फलों को तेजी से पकाने में करते हैं.
हालांकि इस रसायन का उपयोग केवल फलों तक सीमित नहीं है. औद्योगिक क्षेत्रों में इसका इस्तेमाल वेल्डिंग और धातु काटने जैसे कार्यों में भी किया जाता है. लेकिन खाद्य पदार्थों, विशेषकर फलों को पकाने के लिए इसका उपयोग सुरक्षा की दृष्टि से चिंताजनक माना जाता है.
कैसे पहचानें प्राकृतिक रूप से पके फल?
एक्सपर्ट्स के अनुसार, कृत्रिम रूप से पकाए गए फल अक्सर बाहर से पूरी तरह पीले या रंगीन दिखाई देते हैं, जबकि अंदर से कच्चे हो सकते हैं. फल खरीदते समय केवल रंग पर भरोसा करने के बजाय उनकी प्राकृतिक खुशबू, बनावट और गुणवत्ता पर भी ध्यान देना चाहिए.
उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की जरूरत
खैरथल क्षेत्र में सामने आए इस मामले ने एक बार फिर खाद्य सुरक्षा और बाजार निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि उपभोक्ताओं को फल खरीदते समय सतर्क रहना चाहिए और जहां संभव हो, प्राकृतिक रूप से पके फलों को प्राथमिकता देनी चाहिए.
Note: FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) की गाइडलाइन के अनुसार फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है. यह प्रतिबंध Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sale) Regulations, 2011 के तहत लागू है.
FAQ
Q1. कैल्शियम कार्बाइड क्या है और इसका उपयोग फलों में क्यों किया जाता है?
उत्तर: कैल्शियम कार्बाइड एक रासायनिक पदार्थ है जो पानी के संपर्क में आने पर एसिटिलीन गैस छोड़ता है. कुछ व्यापारी इस गैस का उपयोग आम, केला और पपीता जैसे फलों को जल्दी पकाने के लिए करते हैं ताकि उन्हें कम समय में बाजार में बेचा जा सके.
Q2. क्या कैल्शियम कार्बाइड से पके फल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं?
उत्तर: स्वास्थ्य विशेषज्ञों और चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार, कार्बाइड से पकाए गए फलों का सेवन कुछ लोगों में उल्टी, चक्कर, पेट दर्द, जी मिचलाना और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है. लंबे समय तक ऐसे फलों के सेवन से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम बढ़ सकते हैं.
Q3. कार्बाइड से पके फल और प्राकृतिक रूप से पके फल में क्या अंतर होता है?
उत्तर: कृत्रिम रूप से पकाए गए फल अक्सर बाहर से पूरी तरह पीले या रंगीन दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से कच्चे हो सकते हैं. प्राकृतिक रूप से पके फलों में सामान्यतः प्राकृतिक खुशबू, समान स्वाद और संतुलित पकाव देखने को मिलता है.
Q4. उपभोक्ता कार्बाइड से पके फलों की पहचान कैसे कर सकते हैं?
उत्तर: विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि केवल रंग देखकर फल न खरीदें. फल की प्राकृतिक सुगंध, बनावट और स्वाद पर भी ध्यान दें. असामान्य रूप से चमकीले रंग या बाहर से पके लेकिन अंदर से कच्चे फल कृत्रिम पकाव का संकेत हो सकते हैं.
Q5. यदि किसी क्षेत्र में कार्बाइड से फल पकाने की शिकायत मिले तो क्या करना चाहिए?
उत्तर: ऐसी स्थिति में उपभोक्ता स्थानीय खाद्य सुरक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग या प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दे सकते हैं. संबंधित विभाग शिकायत मिलने पर जांच और नियमानुसार कार्रवाई कर सकते हैं.