Khairthal: हिस्ट्रीशीटर ने दो छात्रों के पेट और गर्दन पर चाकू से हमला, स्कूल सा जा रहे थे घर

Khairthal News: अलवर के भिवाड़ी में दो छात्रों के ऊपर थाने के हिस्ट्रीशीटर ने चाकू से हमला कर दिया. एक छात्र के पेट में चाकू लगा है, तो दूसरे छात्र के गर्दन पर चाकू लगने से दोनों घायल हो गए.
Trending Photos
Khairthal, Alwar News: अलवर के भिवाड़ी के फेज थर्ड थाना अंतर्गत 11वीं क्लास के दो छात्रों के ऊपर थाने के हिस्ट्रीशीटर ने चाकू से हमला कर दिया. घटना उस समय की है, जब दोनों छात्र स्कूल की छुट्टी होने पर वापस अपने घर जा रहे थे.
वहीं, इस घटना के बाद एक छात्र के पेट में चाकू लगा है, तो दूसरे छात्र के गर्दन पर चाकू लगने से दोनों घायल हो गए. दोनों घायलों को भिवाड़ी के निजी अस्पताल लेकर जाया गया. वहीं, इस घटना के बाद बच्चे के परिजन और अन्य लोग फेज थर्ड थाने पहुंचे और हिस्ट्रीशीटर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई.
सैदपुर निवासी घायल साहिल दायमा ने बताया कि वो अपने साथी छात्र के साथ स्कूल से वापस घर जा रहे थे तभी उनकी स्कूटी की एक बाइक से हल्की सी भिड़ंत हो गई.
भिड़ंत के बाद वहां पर पहले से मौजूद एक युवक ने बीच में आकर बहस शुरू कर दी. वहीं, आरोपी ने दोनों छात्र के ऊपर हमला कर दिया. इस बाबत थानाधिकारी सत्यनारायण गुर्जर ने बताया कि दोनों बच्चों की स्थिति अभी सामान्य है, अभी आरोपी पारस उर्फ नक्चा और अमरजीत को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है.
इधर, राजसमंद के नाथद्वारा नगर पालिका में कर्मचारी फिरोज भिश्ती ने खुद को चाकू मारा. फिरोज भिश्ती ने पेट में चाकू मारे और पेट में चाकू घुसा रह गया. गंभीर हालत में साथी कर्मचारी घायल को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची.
जानकारी के अनुसार, फिरोज भिश्ती कुछ समय से परेशान चल रहा था. ऐसे में आज नाथद्वारा नगर पालिका में पहुंचकर खुद को चाकू मारे. प्रकरण को लेकर नाथद्वारा नगर पालिका आयुक्त सौरभ कुमार जिंदल बोले कि मामले का पता लगाया जा रहा है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!