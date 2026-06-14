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खैरथल-तिजारा में नीचे लटके बिजली तार बने मौत का कारण! खेलते-खेलते 3 साल की मासूम ने गंवाई जान

Khairthal-Tijara News: खैरथल-तिजारा के देवता गांव में नीचे लटके कथित करंटयुक्त तार की चपेट में आने से 3 वर्षीय प्रीति की मौत हो गई, जबकि दो बच्चे झुलस गए. ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
 

Edited bySandhya YadavReported byJugal Kishore
Published: Jun 14, 2026, 02:21 PM|Updated: Jun 14, 2026, 02:21 PM
खैरथल-तिजारा में नीचे लटके बिजली तार बने मौत का कारण! खेलते-खेलते 3 साल की मासूम ने गंवाई जान
Image Credit: Khairthal-Tijara News

Khairthal-Tijara News: खैरथल-तिजारा जिले के किशनगढ़बास थाना क्षेत्र के देवता गांव में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया. गांव में घर के पास खेल रही 3 वर्षीय मासूम बच्ची की करंट लगने से मौत हो गई, जबकि उसके साथ मौजूद दो अन्य बच्चे झुलस गए. घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में शोक और आक्रोश का माहौल है.

करंटयुक्त तार की चपेट में आए तीनों बच्चे

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जानकारी के अनुसार 3 वर्षीय प्रीति अपने साथियों दीपांश और कुलवंत के साथ घर के नजदीक खेल रही थी. इसी दौरान खेत से गुजर रही बिजली लाइन के नीचे लटके हुए करंटयुक्त तारों की चपेट में तीनों बच्चे आ गए. करंट लगते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग तुरंत बच्चों की मदद के लिए दौड़े.

परिजन और ग्रामीण घायल बच्चों को तत्काल किशनगढ़बास रेफरल अस्पताल लेकर पहुंचे. अस्पताल में जांच के बाद चिकित्सकों ने प्रीति को मृत घोषित कर दिया. वहीं दीपांश और कुलवंत को प्राथमिक उपचार दिया गया, जिसके बाद उनकी हालत में सुधार होने पर छुट्टी दे दी गई.

ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लगाए लापरवाही के आरोप

हादसे के बाद ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है. मृतका के दादा जय सिंह खारवाल ने पुलिस में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि बिजली के तार लंबे समय से नीचे लटके हुए थे और इस संबंध में कई बार विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों तथा संबंधित ठेकेदार को शिकायत दी गई थी.

ग्रामीणों का कहना है कि बार-बार शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया गया. यदि समय रहते तारों की मरम्मत कर दी जाती तो यह हादसा टाला जा सकता था. लोगों का आरोप है कि विभाग की अनदेखी के कारण एक मासूम की जान चली गई.

गांव में शोक, पुलिस ने शुरू की जांच

मासूम बच्ची की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है. गांव में भी शोक की लहर है और लोग घटना से बेहद दुखी हैं. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है और परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों की भी जांच की जा रही है. वहीं ग्रामीणों ने जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई और क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को सुरक्षित बनाने की मांग की है.

सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

इस घटना के बाद बिजली लाइनों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि यदि जर्जर और नीचे लटके तारों की समय पर मरम्मत की जाए तो भविष्य में इस तरह के हादसों को रोका जा सकता है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और हादसे के कारणों की विस्तृत पड़ताल की जा रही है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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