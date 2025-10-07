Zee Rajasthan
Tijara News: हरियाणा के लोग ने नाला किया ब्लॉक, नेशनल हाईवे-919 पर भरा पानी

Khairthal, Tijara News: राजस्थान के अलवर के तिजारा जिले के भिवाड़ी और हरियाणा के धारूहेड़ा सीमा पर नाले में डंपरों से मिट्टी डालकर पानी का बहाव रोक दिया गया, जिससे नेशनल हाईवे-919 पर भारी पानी भर गया. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Kuldeep malwar
Published: Oct 07, 2025, 04:46 PM IST | Updated: Oct 07, 2025, 04:46 PM IST

Khairthal, Tijara News: अलवर के तिजारा जिले के भिवाड़ी और हरियाणा के धारूहेड़ा सीमा पर लंबे समय से चले आ रहे जल भराव के विवाद ने आज एक बार फिर आज चर्चा का विषय बन गया. हरियाणा के स्थानीय लोगों भिवाड़ी बाईपास के पास नगीना गार्डन के सामने नाले में डंपरों से मिट्टी डालकर पानी का बहाव रोक दिया गया, जिससे नेशनल हाईवे-919 पर भारी जलमग्नता और वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया.

भिवाड़ी प्रशासन के कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे जिससे हरियाणा के लोग लगातार मिट्टी का टीला बनाकर नालों को ब्लॉक करते रहे. भिवाड़ी की ओर से नाले में बह रहे पानी को भी बंद कर दिया गया, जिसका सीधा असर आसपास के इलाकों पर पड़ा. पानी वापस नगीना गार्डन के सामने से होता हुआ राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कार्यालय, भगत सिंह कॉलोनी और बीड़ा कार्यालय के बगल में जमा हो गया.

इससे अलवर बाइपास की ओर जाने वाले सभी रास्ते बंद हो गए, जिससे छोटे-बड़े वाहनों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी. जलभराव और अवैध मिट्टी के रैम्प के चलते वाहनों को डायवर्ट कर भिवाड़ी मोड़ होते हुए मनसा चौक से निकाला जा रहा है. वहीं, हरियाणा के माहेश्वरी गेट पर सैकड़ों लोग खड़े होकर इस दृश्य को देखते रहे, लेकिन भिवाड़ी प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिनिधि या कर्मचारी नजर नहीं आया.

गौरतलब है कि यह विवाद भिवाड़ी-धारूहेड़ा क्षेत्र में जल निकासी की पुरानी समस्या से जुड़ा है, जहां मानसून के दौरान पानी का प्राकृतिक बहाव दोनों राज्यों के बीच तनाव का कारण बनता रहा है.

जून 2025 में भी इस मुद्दे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के बीच फोन पर चर्चा हुई थी और दोनों राज्यों के अधिकारियों ने संयुक्त बैठक की थी. जुलाई में तिजारा विधायक महंत बालकनाथ और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की बैठक बिना किसी समाधान के समाप्त हो गई थी. गुड़गांव सांसद राव इंदरजीत सिंह ने भी भिवाड़ी से धारूहेड़ा की ओर बहते बारिश के पानी का विरोध किया था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Alwar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

