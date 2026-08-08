Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Alwar
  • /50 फीट गहरे कुएं में रोई नन्हीं जान! 3 महीने बाद हुआ रोंगटे खड़े करने वाला खुलासा, मां और बेटा गिरफ्तार

50 फीट गहरे कुएं में रोई नन्हीं जान! 3 महीने बाद हुआ रोंगटे खड़े करने वाला खुलासा, मां और बेटा गिरफ्तार

Alwar News: खैरथल-तिजारा में नवजात बच्ची को सूखे कुएं में फेंकने के मामले में पुलिस ने तीन महीने बाद मां शहनाज और उसके बेटे साहिल को हरियाणा से गिरफ्तार किया है. बच्ची 12 मई को 50-60 फीट गहरे कुएं से जिंदा मिली थी. पुलिस पूछताछ कर रही है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Kuldeep malwar
Published:Aug 08, 2026, 09:35 AM IST | Updated:Aug 08, 2026, 09:35 AM IST
50 फीट गहरे कुएं में रोई नन्हीं जान! 3 महीने बाद हुआ रोंगटे खड़े करने वाला खुलासा, मां और बेटा गिरफ्तार
Image Credit: नवजात बच्ची को सूखे कुएं में फेंका गया था.

Alwar News: खैरथल-तिजारा जिले में नवजात बच्ची को सूखे कुएं में फेंककर जान से मारने की कोशिश के मामले में पुलिस ने करीब तीन महीने बाद बड़ी कार्रवाई की है. तिजारा थाना पुलिस ने मामले में आरोपी मां और उसके बेटे को हरियाणा से गिरफ्तार किया है. पुलिस अब दोनों से बच्ची को कुएं में फेंकने की वजह को लेकर पूछताछ कर रही है.

जानकारी के अनुसार, यह मामला 12 मई 2026 का है. पालपुर रोड के पास स्थित एक पुराने सूखे कुएं से ग्रामीणों को नवजात बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी थी. आवाज सुनकर ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. जानकारी मिलते ही तिजारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची.

Add Zee News as a Preferred Source

कुआं करीब 50 से 60 फीट गहरा था. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद नवजात बच्ची को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाला. बच्ची जीवित हालत में मिली थी.

जन्म के 12 से 24 घंटे बाद कुएं में फेंकने का शक
बच्ची को बाहर निकालने के बाद पुलिस ने तत्काल तिजारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि बच्ची का जन्म करीब 12 से 24 घंटे पहले हुआ था. प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची की हालत ठीक पाई गई. इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और नवजात को कुएं में फेंकने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी.

सिरौली निवासी मां-बेटे को हरियाणा से पकड़ा
जांच के दौरान पुलिस को मामले में सिरौली निवासी शहनाज और उसके बेटे साहिल की भूमिका सामने आई. पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की. बताया गया कि घटना के बाद मां-बेटे हरियाणा चले गए थे और वहीं रह रहे थे.

पुलिस ने अब दोनों को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद उन्हें तिजारा लाया गया और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

लोकलाज के चलते वारदात की आशंका
तिजारा थाना प्रभारी जयप्रकाश के अनुसार, नवजात बच्ची को कुएं में फेंकने के पीछे की वास्तविक वजह जानने के लिए दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस की शुरुआती जांच में समाज में लोकलाज की वजह से इस घटना को अंजाम देने की बात सामने आई है. पुलिस अब पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि बच्ची को जन्म देने के बाद उसे कुएं में फेंकने की पूरी घटना किस तरह और किन परिस्थितियों में हुई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Alwar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

iPhone 14 खरीदने के लिए मां ने 8 माह के बच्चे को बेचा, इंस्टग्राम रील्स बनाने की शौकीन थी महिला

Kota: 8 घंटे में 9 नवजातों की मौत के बाद जागा प्रशासन, अब कर रहे स्टाफ बढ़ाने की बात

नवजातों का टूटता रहा दम, सोते रहे जिम्मेदार, एक के बाद एक 8 घंटों में 9 बच्चों की मौत

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

सोने ने मारी लंबी छलांग, चांदी धड़ाम से गिरी नीचे! जानें सराफा बाजार के ताजा रेट

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

इस जिले में जमीन खरीदने से पहले हो जाएं सावधान, बिना NOC धड़ाधड़ बेचे जा रहे प्लॉट

डीग में भारी बारिश के चलते 8 अगस्त को स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र रहेंगे बंद, कलेक्टर ने जारी किए आदेश

नागौर में 15 बीघा जमीन के लिए खूनी जंग, एक ही परिवार के लोग बने दुश्मन

नवलगढ़ को मिलेगी 70 KM नई पाइपलाइन और 13 ट्यूबवेल, बदेलगी तस्वीर!

शिक्षकों का धरना खत्म, सरकार से बनी सहमति, थर्ड ग्रेड टीचर्स के तबादलों पर आया बड़ा अपडेट

राजस्थान में मानसून का रौद्र रूप! 10 अगस्त तक भारी से अतिभारी बारिश का अलर्ट

राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में बड़ा खुलासा! मानसिक प्रताड़ना, भेदभाव और सैलरी रोकने के गंभीर आरोप

कुछ मिनट और होते तो हो सकता था बड़ा हादसा! जयपुर में अचानक झुका 4 मंजिला मकान, 24 घंटे का अल्टीमेटम

राजस्थान में मानसून का महाअलर्ट! 6 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन संभागों में भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

राजस्थान कैबिनेट के बड़े धमाके! कर्मचारियों के बीमा से लेकर पंचायत-निकाय चुनाव तक, जानें सरकार के बड़े फैसले

राजस्थान में अगले 96 घंटे बेहद भारी! कई जिलों में गरज-चमक के साथ भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी

देसी कट्टा दिखाना पड़ा भारी! नागौर होटल में चली गोली, इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में मौत

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

CM भजनलाल पहुंचे देश के सबसे अनोखे गांव! रोपवे से लेकर करोड़ों की सौगात तक किए बड़े ऐलान

राजस्थान में उद्योगों की बल्ले-बल्ले! RIICO को मिले सुपरपावर, सरकार ने बदल दिए जमीन के सारे नियम

Sardarshahr: बस ऑपरेटरों का आमरण अनशन, बोले बेटी ने फोन पर कहा- 'पापा, आपने खाना खाया या नहीं?

राजस्थान के इतने जिलों में नॉन-स्टॉप बरसेंगे बादल, तेज बारिश प्रदेश में लाने वाली है आफत, पढ़ें 7 अगस्त का वेदर अपडेट

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

निकाय चुनाव को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी, प्रचार से खर्च तक नए नियम लागू, जानें प्रत्याशियों के लिए तय हुई हर सीमा

बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह का हुआ पीछा, मामला पहुंचा थाने तक , सवाल-क्या बदमाश नहीं जानते थे गाड़ी में कौन है ? जानते तो हिम्मत ना करते

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून एक्टिव, जयपुर समेत 21 जिलों में मेघगर्जन और बारिश की चेतावनी

जैसलमेर में डीजल भरवाते ही 25 से ज्यादा गाड़ियां बंद! मिलावट का लगाया आरोप, चालक बोले- मुआवजा चाहिए

जयपुर में मिला 3 बच्चों के पिता का शव, मृतक बोला था कि मुझे दिख रही लाल साड़ी में औरत...

खेत में दिखा नाग-नागिन के 'डांस' का अनोखा नजारा, VIDEO वायरल

'अब नहीं तो कभी नहीं'... सिंचाई पानी को लेकर हजारों किसान सड़क पर, हरियाणा सरकार को खुली चेतावनी

उप जिला अस्पताल के निरीक्षण पर निकले 'नंदी'! कर्मचारियों में मची अफरा-तफरी, Video Viral

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

बारां में गरीबों के राशन पर माफियाओं की तिरछी नजर, 50 किलो के कट्टों से 5 से 10 किलो गेहूं कम मिलने का आरोप

बूंदी में सेक्स रैकेट का पर्दाफाश, बोगस ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, 23 आरोपी गिरफ्तार!

TAGS:
Alwar news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
50 फीट गहरे कुएं में रोई नन्हीं जान! 3 महीने बाद हुआ रोंगटे खड़े करने वाला खुलासा, मां और बेटा गिरफ्तार
2
3
4
5