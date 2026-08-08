/50 फीट गहरे कुएं में रोई नन्हीं जान! 3 महीने बाद हुआ रोंगटे खड़े करने वाला खुलासा, मां और बेटा गिरफ्तार

Alwar News: खैरथल-तिजारा जिले में नवजात बच्ची को सूखे कुएं में फेंककर जान से मारने की कोशिश के मामले में पुलिस ने करीब तीन महीने बाद बड़ी कार्रवाई की है. तिजारा थाना पुलिस ने मामले में आरोपी मां और उसके बेटे को हरियाणा से गिरफ्तार किया है. पुलिस अब दोनों से बच्ची को कुएं में फेंकने की वजह को लेकर पूछताछ कर रही है.

जानकारी के अनुसार, यह मामला 12 मई 2026 का है. पालपुर रोड के पास स्थित एक पुराने सूखे कुएं से ग्रामीणों को नवजात बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी थी. आवाज सुनकर ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. जानकारी मिलते ही तिजारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची.

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कुआं करीब 50 से 60 फीट गहरा था. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद नवजात बच्ची को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाला. बच्ची जीवित हालत में मिली थी.

जन्म के 12 से 24 घंटे बाद कुएं में फेंकने का शक

बच्ची को बाहर निकालने के बाद पुलिस ने तत्काल तिजारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि बच्ची का जन्म करीब 12 से 24 घंटे पहले हुआ था. प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची की हालत ठीक पाई गई. इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और नवजात को कुएं में फेंकने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी.

सिरौली निवासी मां-बेटे को हरियाणा से पकड़ा

जांच के दौरान पुलिस को मामले में सिरौली निवासी शहनाज और उसके बेटे साहिल की भूमिका सामने आई. पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की. बताया गया कि घटना के बाद मां-बेटे हरियाणा चले गए थे और वहीं रह रहे थे.

पुलिस ने अब दोनों को हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तारी के बाद उन्हें तिजारा लाया गया और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

लोकलाज के चलते वारदात की आशंका

तिजारा थाना प्रभारी जयप्रकाश के अनुसार, नवजात बच्ची को कुएं में फेंकने के पीछे की वास्तविक वजह जानने के लिए दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस की शुरुआती जांच में समाज में लोकलाज की वजह से इस घटना को अंजाम देने की बात सामने आई है. पुलिस अब पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि बच्ची को जन्म देने के बाद उसे कुएं में फेंकने की पूरी घटना किस तरह और किन परिस्थितियों में हुई.