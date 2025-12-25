बिना बच्चों का स्कूल और एक शिक्षक, मुंडावर में शिक्षा विभाग के दावे फेल

Khairthal Tijara News : खैरथल तिजारा जिले के मुण्डावर विधानसभा अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत और चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है.

जहां राजकीय उच्च प्राइमरी विद्यालय नसिरों की ढाणी का ऐसा सरकारी स्कूल बन चुका है, जहां भवन है, क्लासरूम हैं, शिक्षक भी तैनात है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे नदारद हैं.

यह स्थिति शिक्षा विभाग के उन तमाम दावों की पोल खोलती है, जिनमें सरकारी स्कूलों को बेहतर और मजबूत बताकर प्रचार प्रसार किया जाता है. पांचवीं तक के इस विद्यालय में मात्र दो बच्चों का नामांकन दर्ज है, लेकिन वे भी पिछले दो-तीन महीनों से स्कूल नहीं आ रहे.

स्कूल में एक अध्यापक नियमित रूप से उपस्थित रहता है, मगर बच्चों के अभाव में पूरा दिन स्कूल में बैठकर मोबाइल पर समय बिताकर घर लौट जाता है. लेकिन इसके बावजूद शिक्षा विभाग की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.

हैरानी की बात यह है कि विभाग द्वारा हाल ही में हजारों रुपये खर्च कर विद्यालय भवन का रंग-रोगन कराया जा रहा है. चमकता हुआ भवन तो तैयार किया जा रहा है, लेकिन उसमें पढ़ने वाले बच्चों की व्यवस्था और भविष्य की योजना पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा.

ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की गिरती साख और प्रशासनिक उदासीनता को उजागर करता है, स्कूल में मौजूद अध्यापक रणधीर कुमार की माने तो वर्ष 1997 में इस विद्यालय का निर्माण किया गया था.

अध्यापक का कहना है कि पहले तो स्कूल में नामांकन सही था, धीरे धीरे नामांकन घटता चला गया, स्कूल में सिर्फ वो अकेले अध्यापक है जिससे ग्रामीणों ने अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजना शुरू कर दिया है.

हैरानी इस बात की है की शिक्षा विभाग की तरफ से अभी तक स्कूल में नामांकन बढ़ाने या फिर स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया गया.

मजबूरन आस पास के ग्रामीण अपने बच्चों को इस स्कूल से निकल या तो दूर के सरकारी स्कूलों में डालने लगे या फिर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने को मजबूर हो गये. उम्मीद है इस खबर के बाद शिक्षा विभाग की नींद टूटेगी और स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति होगी.

