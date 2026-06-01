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और आखिरकार कुएं की कैद से आजाद हो गया शेरू महीनों से कर रहा था मदद का इंतजार

खैरथल तिजारा जिले में महीनों से सूखे कुएं में पड़े स्ट्रीट डॉग को अब बाहर निकाल लिया गया है. जी राजस्थान न्यूज पर खबर लिखे जाने के बाद कहीं जाकर प्रशासन और ग्राम पंचायत की नींद टूटी.

Edited byPragati PantReported byKuldeep malwar
Published: Jun 01, 2026, 05:07 PM|Updated: Jun 01, 2026, 05:08 PM
और आखिरकार कुएं की कैद से आजाद हो गया शेरू महीनों से कर रहा था मदद का इंतजार
Image Credit: Khairthal Tijara News

Khairthal Tijara News : खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़ बास विधानसभा अंतर्गत मोठूका गांव में एक स्ट्रीट डॉग (शेरू)पिछले कई महीने से सूखे कुएं में फंसा हुआ था, लेकिन कोई उसे बाहर नहीं निकाल रहा था.

जी राजस्थान न्यूज पर खबर लिखे जाने के बाद कहीं जाकर प्रशासन और ग्राम पंचायत की नींद टूटी. और आखिरकार शेरू बाहर निकाल लिया गया है. रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आस पास के लोगों ने भी राहत की सांस ली.

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स्थानीय लोगों के मुताबिक कई महीनों पहले ये कुत्ता अचानक सूखे कुएं में गिर गया था. इसके बाद उसे निकालने के प्रयास नहीं किए गए, मामले की सूचना संबंधित अधिकारियों और ग्राम पंचायत को दी गई, मगर कोई रेस्क्यू अभियान शुरू नहीं किया गया है. वही कुएं के पास रहने वाले एक परिवार ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए कुत्ते को जिंदा जिम्मेदारी निभाई.

महीनों कुएं की जेल में अपनी बेबसी पर रो रहे शेरू को आजादी मिल चुकी है, भला हो उस परिवार का जो हर दिन उसे रोटी और पानी देता रहा ताकि वो जिंदा रह सके. परिवार का हर सदस्य हर दिन सुबह और शाम कुएं में रोटियां और पानी डालते हैं, जिससे कुत्ता अब तक जिंदा रहा. मदद करने वाला परिवार भी शेरू के बाहर निकला आने से खुश है.



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Pragati Pant

Pragati Pant

प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल में वेब एडिटर हैं. वह टीवी और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में 15 साल से ज्यादा का अनुभव रखती हैं. खबरों की गहरी समझ रखने वाली प्रगति जी इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी कार्य कर चुकी हैं.

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