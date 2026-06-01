/सूखे कुएं में कैद कुत्ता, महीनों से चल रहा था मौत का खेल

Khairthal Tijara News : खैरथल तिजारा जिले के किशनगढ़ बास विधानसभा अंतर्गत मोठूका गांव में एक स्ट्रीट डॉग पिछले कई महीने से सूखे कुएं में फंसा हुआ है, लेकिन अब तक उसे बाहर निकालने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है.

ग्रामीणों का आरोप है कि मामले की जानकारी प्रशासन को कई बार दी जा चुकी है और एसडीएम स्तर से निर्देश जारी होने के बावजूद ग्राम पंचायत ने इस ओर गंभीरता नहीं दिखाई.

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ग्रामीणों के अनुसार कुत्ता करीब कई महीने पहले अचानक सूखे कुएं में गिर गया था. इसके बाद उसे निकालने के प्रयास नहीं किए गए, मामले की सूचना संबंधित अधिकारियों और ग्राम पंचायत को दी गई, मगर अब तक कोई रेस्क्यू अभियान शुरू नहीं किया गया है. वही कुएं के पास रहने वाले एक परिवार ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए कुत्ते को जिंदा रखने की जिम्मेदारी अपने स्तर पर संभाल रखी है.

परिवार के सदस्य हर दिन सुबह और शाम कुएं में रोटियां और पानी डालते हैं, जिससे कुत्ता अब तक जिंदा है. परिवार का कहना है कि वे लगातार उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन बिना उचित संसाधनों और प्रशासनिक सहयोग के उसे सुरक्षित बाहर निकालना संभव नहीं है.

ग्रामीणों ने बताया कि एसडीएम द्वारा भी मामले में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद जिम्मेदार विभागों और ग्राम पंचायत की ओर से कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया. इससे ग्रामीणों में नाराजगी है और वे जल्द से जल्द कुत्ते के रेस्क्यू की मांग कर रहे हैं.