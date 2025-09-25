Phir Hera Pheri, 21 दिन में पैसा डबल...! पूरे गांव को ही चूना लगाकर चली गई फाइनेंस कंपनी, ठगने के लिए खोल डाले 5 हजार खाते

Finance Company Scam: खैरथल-तिजारा जिले के मातौर गांव में नवअंश इंडिया निधि लिमिटेड फाइनेंस कंपनी के घोटाले के बाद ग्रामीणों का गुस्सा हिंसक हो उठा. कंपनी ने करीब 5 हजार ग्रामीणों से फिक्स्ड डिपॉजिट के नाम पर करोड़ों रुपये जमा कराए, लेकिन मालिक और एजेंट दाताराम पैसों के साथ फरार हो गए.
Alwar Crime News: खैरथल-तिजारा जिले के मातौर गांव में देर रात एक फाइनेंस कंपनी घोटाले को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा हिंसक रूप धारण कर गया. नवअंश इंडिया निधि लिमिटेड नामक फाइनेंस कंपनी ने ग्रामीणों को फिक्स्ड डिपॉजिट (एफडी) के नाम पर करीब 5 हजार खाते खोले थे, लेकिन कंपनी के मालिक और एजेंट करोड़ों रुपये लेकर फरार हो गए. इस धोखाधड़ी की जानकारी मिलते ही हजारों ग्रामीण रोजाना एजेंट के घर चक्कर लगा रहे थे. बीते दिन एजेंट दाताराम और उसके परिवार के फरार होने की खबर ने ग्रामीणों को और भड़का दिया, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने एजेंट के घर पर धावा बोल दिया.
एजेंट के घर पर हमला, बाइकों में आग लगाई
आक्रोशित ग्रामीणों ने एजेंट दाताराम और उसके भाई के घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की. घर के सामान को नुकसान पहुंचाने के साथ ही बाहर खड़ी कई बाइकों को आग के हवाले कर दिया. ग्रामीणों का आरोप है कि एजेंट ने उनकी मेहनत की कमाई को लूट लिया और अब फरार हो गया. इस घटना से पूरे गांव में तनाव व्याप्त हो गया, और स्थानीय निवासियों ने बताया कि कंपनी ने झूठे वादों के तहत गरीब ग्रामीणों को फंसाया था. एक स्थानीय निवासी ने कहा, "हमारी जिंदगी भर की पूंजी डूब गई, अब न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़ेगा.
पुलिस ने गांव में छावनी बांधी, 5 लोग हिरासत में
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की. गांव में 5 थानों का भारी जाप्ता तैनात कर दिया गया है. आरएसी जवान और बॉर्डर होमगार्ड की मौजूदगी से पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया. सूत्रों के अनुसार, हिंसा में शामिल करीब 5 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और फरार एजेंट व कंपनी मालिक की तलाश में छापेमारी कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि ग्रामीणों की शिकायतों पर एफआईआर दर्ज की जाएगी और धोखाधड़ी के सभी आरोपी बरामद कर सजा दिलाई जाएगी. इस घटना ने स्थानीय स्तर पर फाइनेंस कंपनियों के खिलाफ सतर्कता बढ़ा दी है.
